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Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
У більшості північних областях очікується невеликий дощ
фото з відкритих джерел

На більшості територій України сьогодні буде хмарно

У середу, 7 червня, у західних областях України очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території опади не передбачаються. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +22-27 градусів, а у західних областях до +18-23 градусів. Температура вночі опуститься до +11-16 градусів, на сході та північному-сході країни до +8-13 градусів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Лише вдень у більшості північних та Вінницькій областях місцями передбачається невеликий дощ.

Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня фото 1

На Київщині опадів не передбачається, лише місцями по області вдень буде невеликий дощ. 

Температура по області вночі буде +11-16 градусів, а вдень досягне до +22-27 градусів. У Києві вночі температура буде +14-16 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24-26 градусів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

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Теги: свято традиції вітер прогноз погоди

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