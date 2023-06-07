Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня

На більшості територій України сьогодні буде хмарно

У середу, 7 червня, у західних областях України очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території опади не передбачаються. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +22-27 градусів, а у західних областях до +18-23 градусів. Температура вночі опуститься до +11-16 градусів, на сході та північному-сході країни до +8-13 градусів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Лише вдень у більшості північних та Вінницькій областях місцями передбачається невеликий дощ.

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На Київщині опадів не передбачається, лише місцями по області вдень буде невеликий дощ.

Температура по області вночі буде +11-16 градусів, а вдень досягне до +22-27 градусів. У Києві вночі температура буде +14-16 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24-26 градусів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.