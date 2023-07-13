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Представниця Держдепартаменту США: У найближчі дні очікуємо новий пакет підтримки від США

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Представниця Держдепартаменту США: У найближчі дні очікуємо новий пакет підтримки від США
Андреа Калан наголошує, що підтримка України матиме довгострокову перспективу
фото з відкритих джерел

«Ми допомагаємо Україні мати територіальну цілісність, яка багато значить для членства у НАТО»

В інтерв'ю «Главкому» представниця Державного департаменту США Андреа Калан анонсувала новий пакет підтримки від США.

«У найближчі дні очікуємо ще пакет підтримки від США. Ми допомагаємо і у короткостроковій, і у довгостроковій перспективі Україні мати територіальну цілісність, яка багато значить для членства у НАТО», – наголосила посадовиця.

Калан наголосила, що союзники надають Україні допомогу для того, щоб українці перемогли у війні.

«Зараз Україна веде боротьбу за свою незалежність. Потрібно припинити цю війну, ми всі хочемо, щоби Україна виграла цю війну, саме тому надаємо допомогу, щоби Збройні сили України мали успіхи на полі бою. Тому що ми розуміємо, коли є успіх на полі бою, тоді, коли сідатимемо за стіл переговорів, щоправда не знаю коли це буде, в України буде найсильніша позиція. Тобто є військова сила і є дипломатична сила. Україна сама вирішує, коли покласти край цій війні, з якими умовами це робити. Це (як закінчити війну) не рішення США, це не рішення НАТО, це рішення України. Україні як нашому вірному союзнику, ми зобов’язані допомагати, цього хоче американський народ, американські політики», – наголосила Калан.

Представниця Держдепу США зазначила, що США та союзники не будуть визначати, коли саме Україна мусить перемогти Росію.

«Це не США мають вирішувати, який вигляд мусить мати перемога України. Можу лише повторити слова генсека Столтенберга і президента Байдена про те, що підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Це не тільки слова, це і дії, і це про довгострокову перспективу», – каже вона.

Нагадаємо, що нещодавно США оголосили передачу Україні касетних боєприпасів. Командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії. 

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Теги: США НАТО Україна

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