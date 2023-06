Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки

Каховське водосховище висохло після прориву дамби ГЕС російськими окупантами, свідчать супутникові знімки. OSINT-блогер WarMapper опублікував нові знімки Каховського водосховища із супутників Copernicus Sentinel.

На фото видно, що резервуара фактично більше не існує.

Згідно з кадрами з супутника, залишилася лише сама річка Дніпро, кілька приток і невеликих озер у цьому районі.

WarMapper зазначає, що пустир, який з’явився, навряд чи дасть змогу просто перетнути місцевість, але явно відкриє нові можливості в маневруванні і для російських окупантів, і для ЗСУ.

Крім того, на супутникових знімках помітно, що на поверхню після осушення Дніпра вийшов затоплений у 1930-х роках острів Тавань. У XVII столітті там знаходилися турецькі фортеці.

New satellite imagery confirms that, in effect, the Kakhovka Reservoir no longer exists.



Only the Dnipro River itself, a few tributaries, and some small lakes in the area remain. pic.twitter.com/vUbkQl2pdZ