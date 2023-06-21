Каховського водосховища практично не існує: з'явилися нові супутникові знімки

Оприлюднені кадри підтверджують, що водосховища більше немає

Каховське водосховище висохло після прориву дамби ГЕС російськими окупантами, свідчать супутникові знімки. OSINT-блогер WarMapper опублікував нові знімки Каховського водосховища із супутників Copernicus Sentinel.

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На фото видно, що резервуара фактично більше не існує.

Згідно з кадрами з супутника, залишилася лише сама річка Дніпро, кілька приток і невеликих озер у цьому районі.

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WarMapper зазначає, що пустир, який з’явився, навряд чи дасть змогу просто перетнути місцевість, але явно відкриє нові можливості в маневруванні і для російських окупантів, і для ЗСУ.

Крім того, на супутникових знімках помітно, що на поверхню після осушення Дніпра вийшов затоплений у 1930-х роках острів Тавань. У XVII столітті там знаходилися турецькі фортеці.

New satellite imagery confirms that, in effect, the Kakhovka Reservoir no longer exists.



Only the Dnipro River itself, a few tributaries, and some small lakes in the area remain. pic.twitter.com/vUbkQl2pdZ — War Mapper (@War_Mapper) June 20, 2023

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Раніше повідомлялося, що Каховське водосховище внаслідок підриву окупантами ГЕС обміліло настільки, що подекуди замість води видно просто піщану пустелю.

Зокрема Україна вже починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.