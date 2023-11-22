22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні краще стримувати свої емоції, особливо негативні

22 листопада, Міжнародний день сина, День гуманного суспільства. Віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Читця.

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Міжнародний день сина

Цей день не належить до офіційних свят та не позначений як вихідний у календарі. Проте діти з нетерпінням чекають цього дня. Варто сказати, що Міжнародний день сина – це нагода не тільки створити справжнє свято для синочка шкільного віку, але й привітати дорослого сина. А ще це нагода різним поколінням зібратися за столом.

Концепція Міжнародного дня сина з’явилася у 2014 році за пропозицією Guardian News & Media Limited під час святкування Міжнародного дня чоловіків, що також відзначається у листопаді. Метою цього дня було створення сімейного свята. І основною метою створення цієї події передбачено вітати своїх синів вдома, щоб передати їм основні домашні навички, такі як прибирання, приготування їжі, прання та догляд за дітьми – компетенції, які є незамінними для їхнього майбутнього. Подібно до того, як ми прагнемо демістифікувати професійне середовище для дівчат, наша мета полягає в тому, щоб так само демістифікувати домашні обов’язки для хлопців. Ця ініціатива покликана допомогти хлопчикам стати такими чоловіками, якими вони прагнуть бути: самодостатніми, здатними до самостійного життя, в усіх сферах та стосунках.

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День гуманного суспільства

22 листопада у світі проводиться День гуманного суспільства.

Ініціатором заснування події стала американська некомерційна організація “Гуманне суспільство Сполучених штатів” (HSUS). Організація була заснована саме в цей день у 1954 р. журналістами Фредом Маєрсом, Хелен Джонсон, Ларрі Ендрюсом та Марсією Глейзер, зараз базується у Вашингтоні та вважається однією з найбільших благодійних організацій в Америці.

Мета діяльності Гуманного суспільства переплітається з метою проведення цього дня – привернути увагу на ставлення людей до тварин. Часто суспільство забуває та проявляє надмірну жорстокість до домашніх тварин, вбиває диких тварин заради м’яса та хутра, використовує їх для досліджень та дослідів.

Яке сьогодні релігійне свято

22 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Прокопія Читця. За церковними переказами він народився у Єрусалимі та був читцем в Кесарійській церкві. Там Прокопій роз'яснював вірянам Святе Письмо і перекладав тексти сирійською мовою. Прославився святий своїм даром зцілення. Намісник Палестини наказав схопити Прокопія, його довго мучили, змушуючи принести жертву язичницьким богам. Зрештою, коли святий відмовився це зробити, йому відрізали голову.

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Що не можна робити цього дня

Заборонено лаятися, краще стримувати свої емоції, особливо негативні.

Намагайтеся не вирушати у далеку дорогу, краще залишитися вдома.

Не можна нічого позичати або брати в борг.

Народні прикмети і традиції

Сова кричить – прийде похолодання;

Над лісом посиніло небо – скоро буде тепло;

Домашні птахи мовчать перед хурделицею;

Галки та ворони літають великими зграями над деревами – буде сніг;

Вовки підійшли до самих будинків – всю зиму будуть сильні морози, а весна прийде пізно;

Вранці ворони сидять на верхівках дерев – буде сильний мороз та хурделиця;

Тепла погода означає, що зима буде сніжною та довгою.

Пам’ятні події 22 листопада

1087 рік – вбивають святого Ярополка Ізяславовича;

1675 рік – Оле Ремер представляє в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла;

1938 рік – Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1963 рік – в Далласі відбувається одне з найгучніших вбивств ХХ століття, коли Лі Гарві Освальд стріляє в президента США Джона Кеннеді;

1975 рік – в Іспанії відновили монархію – по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні переходить до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня стає королем Іспанії;

1990 рік – 65-річна Маргарет Тетчер оголошує про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни;

2004 рік – починається Помаранчева революція;

2005 рік – указом президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошують Днем Свободи;

2010 рік – починається безстрокова акція протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.