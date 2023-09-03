3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна лаятися, лихословити і займатися важкою фізичною працею

3 вересня відзначається День підприємця в Україні та День відкриття унікальності ДНК. Віряни вшановують пам'ять мучениці Домни Никодимійської.

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День підприємця в Україні

Починаючи з 1999 року у першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Рішення про святкування цієї дати було прийнято у жовтні 1998 року президентом Леонідом Кучмою. Цим наказом він визнав вагомий вплив усіх форм підприємництва на розвиток національної економіки.

Традиційно з нагоди святкування цього дня у великих містах України проходять виставки товарів вітчизняних виробників та форуми, на яких виступають відомі підприємці. Також відбуваються урочисті заходи в меріях та інших органах влади з метою вручення відзнак підприємцям, які зробили внесок у добробут країни. Робиться наголос на те, що підприємці є надійними платниками податків, які формують державний бюджет.

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День відкриття унікальності ДНК

Відкриття молекули ДНК було зроблено зовсім нещодавно. 1953 року її існування було передбачено двома вченими – Френсісом Кріком та Джеймсом Уортсоном. Проте унікальність та неповторність цієї спіральної структури значно пізніше зміг відкрити Алек Джеффріс, а саме – 3 вересня 1984 року. З того часу у світі щороку цього дня відзначається День відкриття унікальності ДНК.

Це відкриття вивело генетику та криміналістику на якісно новий рівень. Також із відкриттям започаткувалась така галузь, як генетична дактилоскопія, а за допомогою генетичних відбитків стало можливим визначення батьківства, причетності до злочину, допомога у виправленні судових помилок, через які невинні люди потрапляли за ґрати. Для визначення особи людини достатньо однієї волосини, краплі крові чи слини.

Яке сьогодні релігійне свято

3 вересня в церковному календарі відзначається день пам’яті мучениці Домни Никодимійської. Домна була жрицею і язичницею, але зрозуміла істинну віру і прийняла християнство. Коли імператор наказав схоплювати і страчувати всіх християн, жінка постраждала через свою віру. Відтоді її шанують як мученицю.

Що не можна робити в цей день

Заборонено лаятися, лихословити і займатися важкою фізичною працею.

Якщо вас попросили про допомогу, не можна відмовляти.

До світанку заборонено дивитися в дзеркало.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: теплий день вказує на довгу зиму;

Вдень стоїть туман, всі роботи в полі і на городі будуть легкими;

Молодий або повний місяць і навколо нього туман – до сонячної погоди;

Дощить у другій половині дня – негода ще буде довго;

Погода погіршиться, якщо птахи літають низько над землею.

Пам’ятні події 3 вересня

1189 рік – Річард Левове Серце коронується на англійський престол як Річард I;

1384 рік – кастильський король Хуан І знімає облогу з Лісабона через епідемію чуми;

1609 рік – англійський мореплавець Генрі Гудзон відкриває гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк;

1783 рік – завершується американська війна за незалежність, яка тривала від 1775 року;

1791 рік – утверджують першу Конституцію у Королівстві Франція;

1838 рік – в Києві відкривають Інститут шляхетних дівчат;

1864 рік – в Стокгольмі потужний вибух знищує лабораторію Альфреда Нобеля;

1912 рік – у Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;

1914 рік – добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, склаає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;

1914 рік – американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;

1939 рік – об 11.15, через 15 хвилин після закінчення терміну британського ультиматуму щодо виводу німецьких військ з Польської республіки, прем'єр-міністр Невілл Чемберлен оголошує, що Велика Британія вступає у війну з Третім Рейхом;

1941 рік – у Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;

1943 рік – британські війська під проводом маршала Монтґомері висаджуються на півдні Королівства Італія;

1950 рік – перегонами на трасі в Монці (Італія) завершується перший чемпіонат світу «Формула-1»;

1953 рік – набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

1959 рік – японська корпорація «Соні» починає випуск транзисторних радіоприймачів;

1971 рік – проголошують незалежність Катару;

1973 рік – у Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці;

1999 рік – у Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі (31 серпня 1997 року);

2005 рік – Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;

2014 рік – в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично руйнують селище.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Васса, Дорофей, Єфрем, Марфа, Павло.