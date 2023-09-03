3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня не можна лаятися, лихословити і займатися важкою фізичною працею
3 вересня відзначається День підприємця в Україні та День відкриття унікальності ДНК. Віряни вшановують пам'ять мучениці Домни Никодимійської.
День підприємця в Україні
Починаючи з 1999 року у першу неділю вересня в Україні відзначається День підприємця. Рішення про святкування цієї дати було прийнято у жовтні 1998 року президентом Леонідом Кучмою. Цим наказом він визнав вагомий вплив усіх форм підприємництва на розвиток національної економіки.
Традиційно з нагоди святкування цього дня у великих містах України проходять виставки товарів вітчизняних виробників та форуми, на яких виступають відомі підприємці. Також відбуваються урочисті заходи в меріях та інших органах влади з метою вручення відзнак підприємцям, які зробили внесок у добробут країни. Робиться наголос на те, що підприємці є надійними платниками податків, які формують державний бюджет.
День відкриття унікальності ДНК
Відкриття молекули ДНК було зроблено зовсім нещодавно. 1953 року її існування було передбачено двома вченими – Френсісом Кріком та Джеймсом Уортсоном. Проте унікальність та неповторність цієї спіральної структури значно пізніше зміг відкрити Алек Джеффріс, а саме – 3 вересня 1984 року. З того часу у світі щороку цього дня відзначається День відкриття унікальності ДНК.
Це відкриття вивело генетику та криміналістику на якісно новий рівень. Також із відкриттям започаткувалась така галузь, як генетична дактилоскопія, а за допомогою генетичних відбитків стало можливим визначення батьківства, причетності до злочину, допомога у виправленні судових помилок, через які невинні люди потрапляли за ґрати. Для визначення особи людини достатньо однієї волосини, краплі крові чи слини.
Яке сьогодні релігійне свято
3 вересня в церковному календарі відзначається день пам’яті мучениці Домни Никодимійської. Домна була жрицею і язичницею, але зрозуміла істинну віру і прийняла християнство. Коли імператор наказав схоплювати і страчувати всіх християн, жінка постраждала через свою віру. Відтоді її шанують як мученицю.
Що не можна робити в цей день
- Заборонено лаятися, лихословити і займатися важкою фізичною працею.
- Якщо вас попросили про допомогу, не можна відмовляти.
- До світанку заборонено дивитися в дзеркало.
Народні прикмети і традиції
- Дивилися, який сьогодні день: теплий день вказує на довгу зиму;
- Вдень стоїть туман, всі роботи в полі і на городі будуть легкими;
- Молодий або повний місяць і навколо нього туман – до сонячної погоди;
- Дощить у другій половині дня – негода ще буде довго;
- Погода погіршиться, якщо птахи літають низько над землею.
Пам’ятні події 3 вересня
- 1189 рік – Річард Левове Серце коронується на англійський престол як Річард I;
- 1384 рік – кастильський король Хуан І знімає облогу з Лісабона через епідемію чуми;
- 1609 рік – англійський мореплавець Генрі Гудзон відкриває гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк;
- 1783 рік – завершується американська війна за незалежність, яка тривала від 1775 року;
- 1791 рік – утверджують першу Конституцію у Королівстві Франція;
- 1838 рік – в Києві відкривають Інститут шляхетних дівчат;
- 1864 рік – в Стокгольмі потужний вибух знищує лабораторію Альфреда Нобеля;
- 1912 рік – у Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;
- 1914 рік – добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, склаає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;
- 1914 рік – американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;
- 1939 рік – об 11.15, через 15 хвилин після закінчення терміну британського ультиматуму щодо виводу німецьких військ з Польської республіки, прем'єр-міністр Невілл Чемберлен оголошує, що Велика Британія вступає у війну з Третім Рейхом;
- 1941 рік – у Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;
- 1943 рік – британські війська під проводом маршала Монтґомері висаджуються на півдні Королівства Італія;
- 1950 рік – перегонами на трасі в Монці (Італія) завершується перший чемпіонат світу «Формула-1»;
- 1953 рік – набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
- 1959 рік – японська корпорація «Соні» починає випуск транзисторних радіоприймачів;
- 1971 рік – проголошують незалежність Катару;
- 1973 рік – у Києві відкривають пам'ятник Лесі Українці;
- 1999 рік – у Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі (31 серпня 1997 року);
- 2005 рік – Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;
- 2014 рік – в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично руйнують селище.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Олександр, Васса, Дорофей, Єфрем, Марфа, Павло.
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