31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна давати й брати гроші в борг

31 жовтня відзначається Геловін, Міжнародний день Чорного моря, Всесвітній день міст, Міжнародний день економії. Віряни вшановують пам'ять священномученика Єпімаха.

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Геловін

Святкується в ніч проти 1 листопада. Геловін – видозмінене свято древніх кельтів під назвою Самайн, що означало закінчення збору врожаю. Також цього дня вшановували предків. За легендами тоді на землю поверталися душі померлих, а разом з ними – різна нечисть. Тому в цей день заведено виряджатися у різних монстрів.

Найгучніше відзначається у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Хоч в цих країнах Геловін не є державним святом, та за популярністю поступається лише Різдву. В Україні набуває поширення після здобуття незалежності, разом з пожвавленням у світі процесів американізації наприкінці XX ст.

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На Геловін заведено прикрашати оселі світильниками з гарбуза – він був доступнішим і замінив ріпу – і ставити свічки на вікна, щоб відлякати нечисть. Усі, хто святкує Геловін, вбираються в костюми, а діти ходять по домівках і випрошують солодощі. На свято готують страви з яблук і глінтвейн. Головний атрибут свята – гарбуз, з якого вирізають світильник, «ліхтар Джека».

Міжнародний день Чорного моря

Міжнародний день Чорного моря відзначається в день, коли в 1996 році шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна – підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря. План був розроблений після проведення всебічних досліджень морського середовища, які показали, що його життєздатність істотно погіршилася порівняно з попередніми трьома десятиліттями.

Міжнародний день Чорного моря святкують 31 жовтня. Головна тема цього дня – екологія чорноморського басейну і її збереження. У цей день проводяться активні заходи для інформування громадськості про екологічний стан моря і дії щодо його поліпшення.

Всесвітній день міст

Генеральна Асамблея ООН 27 грудня 2013 року ухвалила рішення оголосити 31 жовтня, починаючи з 2014 року, Всесвітнім днем ​​міст. Головна мета – привернути увагу широкої світової громадськості до проблем урбанізації.

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Цей День проходить під загальним гаслом «Краще місто, краще життя», проте, щороку обирається тема Дня, покликана привернути увагу до успіхів в галузі урбанізації або до проблем в цій сфері.

Міжнародний день економії

Свято було започатковане на згадку про перші міжнародні збори ощадних банківських інститутів 29 країн, які відбулися в 1988 році.

Спочатку планувалося, що це свято буде символізувати заощадження особистих коштів, однак, пізніше почали вважати, що ця дата нагадує людям про економію сил, нервів і дбайливе відношення до речей. Свого роду теж економія, особливо якщо скласти логічний ланцюжок: дбайливе ставлення до речей – менше витрат на придбання нових.

Яке сьогодні релігійне свято

31 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Єпімаха. Мученик Єпімах був християнином родом з Єгипту, який жив у III столітті в місті Александрія. Він був затриманий за віру в Христа під час переслідування імператора Деція. Він відмовився приносити жертви язичницьким богам і заявив, що єдиний справжній Бог – Ісус Христос. За це його піддали жорстоким катуванням та обезголовили мечем.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися і лаятися, особливо подружжю.

Не варто відмовляти в допомозі.

Краще не давати й не брати гроші в борг.

Не варто лінуватися.

Народні прикмети

Якщо вночі небо в хмарах, то буде дощ.

Птахи сидять насупившись із самого ранку – до затяжної негоди.

Горобці голосно цвірінькають – до теплої погоди.

Якщо сонце заходить за хмари, то будуть опади.

Пам’ятні події 31 жовтня

1625 – почався штурм річпосполитськими військами Куруківського козацького табору.

1815 – британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу.

1864 – Невада стала 36-м штатом США.

1902 – Прокладений перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію.

1903 – у Парижі відкрито перший Осінній салон, створений на противагу консеративному Паризькому салону.

1929 – Газета «Правда» закликала до проведення «загальної колективізації».

1941 – На горі Рашмор (США) завершене спорудження найбільшого пам'ятника світу – 18-метрові голови чотирьох президентів.

1952 – У Тихому океані США провели випробування першої водневої бомби.

1956 – Американський адмірал Г. Дуфек став першою людиною, яка приземлилася на літаку на Південному полюсі.

1961 – Почала діяти найбільша в СРСР теплова електростанція – Придніпровська ГРЕС.

1968 – Президент США Ліндон Джонсон оголосив про припинення бомбардувань Демократичної Республіки В'єтнам.

1973 – Собор єпископів Української Автокефальної Церкви прийняв постанову про єдність Української Православної Церкви.

1995 – Україна завершила виконання умов договору про звичайні озброєння, ліквідувавши останній, передбачений договором, танк Т-62.

1995 – Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.

1999 – У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма і Петро Симоненко.

2015 – авіакатастрофа A321 над Синайським півостровом.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Гавриїл, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Єлизавета, Єфросинія, Злата.