День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
4 грудня – День ракетних військ і артилерії в Україні
фото: armyinform

В цей день українці вшановують мужність і героїзм воїнів-артилеристів, проявлені у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України

4 грудня 2025 року в Україні відзначають День ракетних військ та артилерії. Саме цей рід військ завдає найбільшого ураження ворогу, тож артилеристів недарма звикли називати «богами війни». Ракетні війська й артилерія відіграють визначну роль у зміцненні обороноздатності держави та захисту України, допомагають знищувати ворога і звільняти наші землі від окупантів.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у ракетних військах. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома». 

Зміст

Коли відзначають День ракетних військ і артилерії України

З 2024 року указом президента Володимира Зеленського святкування Дня ракетних військ і артилерії було перенесено на 4 грудня – у День вшанування святої Варвари. Ініціативу про зміну дати запропонувало командування ракетних військ і артилерії України.

Нагадаємо, раніше, а саме з 1997 року, свято «богів війни» щорічно відзначалося відколи 3 листопада відповідно до указу президента України Леонід Кучми. Цю дату було обрано на честь початку операції з визволення Києва в 1943 році під час Другої світової війни, яка розпочалася 3 листопада, що вимагало високої щільності артилерійських ударів.

До цього роду військ належать з'єднання озброєні оперативно-тактичними й тактичними ракетами, гаубичною, гарматною, реактивною та протитанковою артилерією. Артилерія – це також артилерійська розвідка, мінометні підрозділи та підрозділи протитанкових керованих ракет.

З 2014 року українські артилеристи виконують завдання з відбиття збройної агресії російської федерації. На сьогодні вони продовжують брати активну участь у звільненні країни від окупантів. За час російсько-української війни сотні військовослужбовців підрозділів ракетних військ і артилерії відзначені державними нагородами.

Яка артилерія перебуває на озброєнні України

Сучасна артилерія Сухопутних військ Збройних Сил України поділяється на бригадну артилерію (артилерійські підрозділи, що входять до складу окремих механізованих, танкових та аеромобільних бригад) та артилерію оперативного командування (артилерійські частини, що підпорядковані командувачу оперативного командування).

фото: Радіо свобода

На озброєнні з'єднань, частин та підрозділів перебувають:

  • Береговий ракетний комплекс - Р-360 «Нептун».
  • Оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) – «Точка-У» , «Сапсан».
  • Реактивні системи залпового вогню(РСЗВ): «Смерч», «Ураган», «Град», «Вільха» («Вільха-М»), «Буревій», M142 HIMARS, M270, TRLG-230, RM-70, «Берест», «Верба».
  • Далекобійні, крилаті ракети та ракети-дрони: Storm Shadow (SCALP), Atacms (до РСЗВ Himars), «Паляниця», «Пекло».
  • Самохідні гармати та гаубиці: 2С19 Мста-С, AHS Krab, M109 Paladin, PzH 2000, «Дана», Zuzana-2, CAESAR, 2С5 «Гіацинт-С», «Піон», «Акація», «Гвоздика», 2С22 «Богдана».
  • Гаубиці: FH70, М119, M777, 2А65 «Мста-Б», Д-30, Д-20.
  • Гармати: 2А36 «Гіацинт-Б»; М-46.
  • Протитанкові засоби: «Штурм», «Конкурс», МТ-12 «Рапіра», МТ-12Р «Рута».
фото: Радіо свобода

Також надані країнами-партнерами високоточні ракетно-артилерійські системи почали відігравати одну з ключових ролей. Завдяки їм було створено далекобійний «вогневий кулак». Так під час відбиття атак окупантів на Харківському напрямку та проведення контрнаступу наші артилеристи знищили величезну кількість озброєння, військової техніки та особового складу ворога.

За словами начальника Головного управління ракетних військ і артилерії Генерального штабу ЗСУ бригадного генерала Сергія Баранова, якщо говорити про іноземне озброєння, надане західними партнерами, то найкращий результат продемонструвала гаубиця M777 з коефіцієнтом результативності 80%. З інших зразків він також відзначив Ceasar, M109, L119 та L118.

фото: Радіо свобода

Привітання до Дня ракетних військ і артилерії у прозі

Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Побажаю вічної переваги над противником, бойового духу й оптимістичного настрою, бравого здоров'я і поваги, правильних позицій у житті та діяльності, високого достатку і великого щастя.

***

Найтепліші вітання з Днем ракетних військ і артилерії! У всі часи, чи то у великих масштабних бойових діях, чи у локальних конфліктах, артилерія відігравала одну з ключових ролей, визначаючи найчастіше результат бою. Нехай ваш бойовий вишкіл, самовідданість і пильність і надалі сприють зміцненню оборонної могутності нашої країни. Бажаємо вам, наші рідні, мирного неба, міцного здоров'я, щастя і добробуту.

Служба в ракетних військах – дуже відповідальна і почесна справа. Нехай твоє життя буде яскравим і динамічним, немов зліт ракети! Бажаю тобі завжди залишатися такою сильною, мужньою та успішною людиною. Всіх благ тобі, щастя й удачі!

***

Зі святом, дорогі бійці! Бажаємо вам постійної переваги над будь-яким супротивником, умілого управління, міцного здоров'я, довгих років життя, чистого мирного неба, вірних подруг, хоробрих і відданих друзів і всієї удачі світу! Вітаємо!

***

У День ракетних військ я від щирого серця бажаю найміцнішого здоров'я, мирного неба і неземного щастя! Нехай ваше життя буде наповнене барвистими подіями, щирою любов'ю і надійною дружбою! Бажаю всілякого успіху, виконання всіх цілей і бадьорого духу!

***

Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії! Бажаю гучних залпів веселощів і радості в житті, влучних пострілів і влучних влучань прямо в свою ціль. Успіхів, удачі та підтримки товаришів, відваги, оптимізму та ясних горизонтів на життєвому шляху.

Привітання до Дня ракетних військ і артилерії у яскравих листівках

День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 1
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 2
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 3

