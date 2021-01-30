  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Іран вводить карантин для гостей з Європи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Обмеження будуть діяти принаймні до 18 лютого</p> - Іран вводить карантин для гостей з Європи

    Обмеження будуть діяти принаймні до 18 лютого

    Фото: focus.ua

    Громадяни сусідніх держав можуть обмежитися негативним тестом на коронавірус

    Обовʼязковий двотижневий карантин вводиться в Ірані для осіб, що прибувають із країн Європи. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на ISNA.

    Також влада країни вимагатиме передʼявити негативний тест на коронавірус від усіх, хто прибуває в країну, включно з сусідніми державами.

    На цьому тижні в Ірані продовжили обмеження на перельоти з Великобританії, через побоювання поширення епідемії британського штаму коронавірусу. Обмеження будуть діяти принаймні до 18 лютого. При цьому, в країні вже зафіксували сім випадків захворювання.

    Раніше повідомлялося про те, що верховний правитель Ірану Алі Хаменеї 8 січня заборонив ввозити вакцини проти коронавірусу, вироблені у Сполучених Штатах і Великобританії.

    Читайте також:

    Теги: Іран карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies