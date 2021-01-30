Іран вводить карантин для гостей з Європи

Громадяни сусідніх держав можуть обмежитися негативним тестом на коронавірус

Обовʼязковий двотижневий карантин вводиться в Ірані для осіб, що прибувають із країн Європи. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на ISNA.

Також влада країни вимагатиме передʼявити негативний тест на коронавірус від усіх, хто прибуває в країну, включно з сусідніми державами.

На цьому тижні в Ірані продовжили обмеження на перельоти з Великобританії, через побоювання поширення епідемії британського штаму коронавірусу. Обмеження будуть діяти принаймні до 18 лютого. При цьому, в країні вже зафіксували сім випадків захворювання.

Раніше повідомлялося про те, що верховний правитель Ірану Алі Хаменеї 8 січня заборонив ввозити вакцини проти коронавірусу, вироблені у Сполучених Штатах і Великобританії.