Президентка Молдови закликала Нідерланди передати системи ППО Україні

Нідерланди та Молдова посилюють свою співпрацю

Президентка Молдови Мая Санду зустрілася з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, з якою обговорила потребу України у додаткових системах протиповітряної оборони. Про це Санду повідомила на своїй сторінці в Х.

«У зв’язку з тим, що найбільша електростанція Київської області була зруйнована російською ракетою минулої ночі, я наголосила на нагальній потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони для України», – написала Санду.

Кайса Оллонгрен у відповідь зауважила, що війна в Україні призвела до посилення занепокоєння щодо безпеки, тому Нідерланди та Молдова посилюють свою співпрацю.

Зазначимо, Росія упродовж останніх тижнів активізувала удари по українській енергетичній інфраструктурі. Зранку 11 квітня війська РФ завдали по Україні комбінованого удару дронами і ракетами. Унаслідок російської атаки повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині.

Як стало відомо, російські окупати вдарили по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69, які дозволили повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

Енергетики можуть відновити зруйновану росіянами Трипільську ТЕС, але без належної системи ППО в цьому не має сенсу. Про це розповів голова ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.