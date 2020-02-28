У Китаї за добу від коронавірусу померли 44 людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У комісії підкреслили, що за добу в Китаї вилікувалися і покинули медичні установи 3622 пацієнта

На території Китаю за добу четверга, 27 лютого, від коронавірусу COVID-19 померли 44 людини, загальна кількість загиблих в країні зросла до 2788.

Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров’я КНР.

Як повідомляється, число нових випадків зараження було зафіксовано на позначці в 327. Загалом у країні налічується 78 824 заражених.

У комісії підкреслили, що за добу в Китаї вилікувалися і покинули медичні установи 3622 пацієнта. Усього видужали — понад 36 тисяч.

Темпи поширення COVID-19 за межами Китаю два дні поспіль перевищують відповідний показник в епіцентрі епідемії.

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що епідемія COVID-19 може перерости в пандемію.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

Читайте також: