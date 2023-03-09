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Ймовірна провокація РФ за участі Соловйова: розвідка пояснила, що задумав Путін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ймовірна провокація РФ за участі Соловйова: розвідка пояснила, що задумав Путін
фото з відкритих джерел

Збройні сили Білорусі не беруть безпосередню участь у війні

Росія запланувала масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, яку має висвітлюватит пропагандист Володимир Соловйов для того, аби спробувати втягнути Білорусь у війну. Про це повідомив представника Головного управління Розівдки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Є така мрія російського «колективного Путіна» – втягнути Білорусь в наземну спецоперацію проти України. Цього не виходить», – сказав він.

Юсов зазначив, що режим Олександра Лукашенка допомагає країні-агресору, але Збройні сили Білорусі не беруть безпосередню участь у війні.

«І от з метою вирішити це питання та втягнути (Білорусь у війну - ред.) влаштовують різноманітні провокації, в тому числі цю, за участі славнозвісного пропагандиста Соловйова. Україна попереджена, Білорусь попереджена, світ попереджений», – зазначив представник розвідки.

Представник розвідки сподівається, що з цієї провокації нічого не вийде.  

Як раніше повідомлялося, росіяни готують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний кремлівський пропагандист Володимир Соловйов. 

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Теги: Білорусь Міноборони Україна пропагандист Володимир Соловйов росіяни

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