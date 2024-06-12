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Обстріл Кривого Рогу та масштабні санкції проти Росії. Головне за 12 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обстріл Кривого Рогу та масштабні санкції проти Росії. Головне за 12 червня
скріншот з відео

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу

Обстріл Кривого Рогу, масштабні санкції проти Росії, ЗСУ уразили ракетні дивізіони РФ у Криму. «Главком» склав добірку новин 12 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Сполучені Штати запровадили потужні санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

До санкційного списку США додали понад 30 фізичних осіб та понад 200 юридичних осіб з Росії, а також осіб та компанії поза межами Росії, які допомагають окупантам вести бойові дії та ухилятися від санкцій. Зокрема, йдеться про більш ніж 10 транснаціональних мереж, які відмивають золото для російського виробника золота, продають компоненти для БпЛА та закуповують критичні для Росії товари.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу Дніпропетровської області. Напередодні у місті пролунав вибух.

Унаслідок ракетного удару росіян по Кривому Рогу станом на 17:35 було відомо про 11 поранених та шістьох загиблих. На цей час кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу збільшилася до дев'яти. Також поранено 29 людей, серед них п'ятеро – діти.

Аргентина хоче передати Україні винищувачі Super Etendard

Президент Аргентини Хав'єр Мілей підтримав план щодо передачі Україні п’яти винищувачів Super Etendard, які були законсервовані через ембарго Великої Британії.

За даними видання, участь Франції є ключовою у питанні передачі літаків Україні та подолання британського ембарго, тому аргентинські чиновники вже кілька тижнів працюють над тим, аби досягти прогресу в цьому кроці.

Богдан Львов програв апеляцію в поновленні на посаду судді Верховного суду

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у поновленні Богдана Львова на посаді судді Верховного суду.

Зокрема, суд підтвердив законність звільнення Львова на підставі листа СБУ про наявність у судді громадянства Російської Федерації.

Водночас Богдан Львов ще може подати касаційну скаргу щодо цього рішення суді. Також він уже звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з цього питання.

ЗСУ уразили ракетні дивізіони РФ у Криму

У ніч на 12 червня українські війська здійснили ракетний удар по російських зенітних ракетних дивізіонах в тимчасово окупованому Криму. Удари були нанесені по одному дивізіону С-300 неподалік аеродрому Бельбек та по двох дивізіонах С-400 біля Бельбеку та Севастополя.

За даними Генштабу, по всіх трьох цілях було досягнуто влучання, після чого відбулася детонація боєкомплекту.

Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється

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Теги: окупанти санкції війна Кривий Ріг обстріл

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