Генштаб повідомив про наслідки атаки на Новошахтинський НПЗ 5 червня

У ніч на 6 червня у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів, після чого виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі

В результаті вогневого ураження окупанти втратили близько $540 млн

5 червня ЗСУ успішно атакували засобами українського виробництва Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області. В результаті чого РФ втратила 1,5 млн тон нафти та нафтопродуктів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн доларів», – йдеться у повідомленні.

Відео нічної пожежі на Новошахтинському НПЗ (РФ) pic.twitter.com/NFywKGLye0 June 6, 2024

Генштаб зауважує, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти України.

Нагадаємо, що у ніч на 6 червня у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів, після чого виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв підтвердив, що по Новошахтинському заводу нафтопродуктів вдарили дрони. Внаслідок цього на заводі виникла пожежа.

До слова, у березні Новошахтинський нафтопереробний завод країни-агресорки припинив роботу після атаки безпілотників.