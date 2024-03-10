У Києві повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Ще з вечора 9 березня Повітряні сили повідомили про загрозу для південних областей.

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Близько 0:30 тривога поширилася на Київщину. О 1:25 тривогу оголошено в Києві.

Станом на 1:55 відбій у Києві та низці областей. Однак для деяких загроза ще зберігається.

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Карта тривог станом на 2:00 має такий вигляд:

Нагадаємо, увечері 9 березня в Одесі та на Миколаївщині пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного» та начальник Снігурівської міської військової адміністрації.

Окупанти атакують Україну безпілотниками. Повітряні сили попереджали про групу «шахедів» на Миколаївщину та Одесу.