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ЄС продовжив санкції проти Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС продовжив санкції проти Білорусі
Рішення Рада ЄС ухвалила за результатами щорічного перегляду обмежувальних заходів щодо Білорусі
фото з відкритих джерел

Наразі в санкційному списку перебувають 233 особи, включно з білоруським диктатором Александром Лукашенком

Рада ЄС продовжила ще на рік, до 28 лютого 2025 року, обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом у Мінську війни РФ проти України. Про це йдеться на сайті Євроради.

Рішення ухвалили за результатами щорічного перегляду обмежувальних заходів та з огляду на продовження репресій й різке погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, а також продовження участі країни у незаконній агресії РФ проти України.

Індивідуальні обмежувальні заходи включають заморожування активів та заборону надавати кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки.

Наразі в санкційному списку перебувають 233 особи, включно з білоруським диктатором Александром Лукашенком, та 37 юридичних осіб.

Білорусь також залишається об'єктом цільових економічних санкцій, зокрема обмеження у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях та телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших сферах.

«Цими заходами ЄС сигналізує відповідальним політичним та економічним суб'єктам, що їхні дії та підтримка режиму й Росії мають свою ціну», – зазначають у Раді ЄС.

Як повідомлялося, під час переговорів лідерів G7, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про намір запровадити додаткові санкції щодо російських громадян та організацій.

До слова, Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Читайте також: Росія проти санкцій. Захід старається недостатньо?
Теги: санкції Олександр Лукашенко Європейський союз

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