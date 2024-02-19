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У Херсоні лунають вибухи, влада звернулася до містян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Херсоні лунають вибухи, влада звернулася до містян
фото ілюстративне

Кілька вибухів пролунали у прибережних зонах

Сьогодні зранку 19 лютого у Херсоні лунають вибухи. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Херсон під ворожим вогнем! Кілька вибухів пролунали у прибережних зонах. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого під російським обстрілом опинився Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша.

Унаслідок обстрілу в театрі вибило 36 вікон, також значної шкоди зазнали житлові квартали міста.

Театр Куліша – один із найбільших на півдні України, він є головною театральною сценою Херсонської області. Майже відразу після звільнення Херсона директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – артхабі в укритті.

Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: вибух Херсон

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