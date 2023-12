Зеленський розповів, про які пріоритети на 2024 рік говорив із Байденом

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Про зустріч Зеленський написав у соцмережі X.

«Я радий повернутися в Білий дім і зустрітися з Джо Байденом. Я вдячний США за непохитну підтримку України, зокрема за пакет військової допомоги на суму $200 млн, оголошений сьогодні», – написав президент України.

I am glad to be back at the White House and meeting with @POTUS Joe Biden.



I am grateful to the U.S. for its unwavering support for Ukraine, including $200 million military aid package announced today.



In the Black Sea, we defeated the Russian fleet. Our maritime exports have… pic.twitter.com/bdc1UHHdhE