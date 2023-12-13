Зеленський розповів, про які пріоритети на 2024 рік говорив із Байденом

Президент подякував США за непохитну підтримку України

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Про зустріч Зеленський написав у соцмережі X.

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«Я радий повернутися в Білий дім і зустрітися з Джо Байденом. Я вдячний США за непохитну підтримку України, зокрема за пакет військової допомоги на суму $200 млн, оголошений сьогодні», – написав президент України.

I am glad to be back at the White House and meeting with @POTUS Joe Biden.



I am grateful to the U.S. for its unwavering support for Ukraine, including $200 million military aid package announced today.



In the Black Sea, we defeated the Russian fleet. Our maritime exports have… pic.twitter.com/bdc1UHHdhE Будь ласка, читайте текст після реклами December 12, 2023

Володимир Зеленський зазначає, що під час переговорів із Байденом обговорили шляхи просування вперед: «У Чорному морі ми розгромили російський флот. Наш морський експорт відновився, зміцнюючи як нашу економіку, яка зараз зростає на 5%, так і глобальну продовольчу безпеку. Ми рухаємось у правильному напрямку».

Президент України розповів про чіткі та досяжні пріоритети на 2024 рік, зокрема позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій, спільне виробництво зброї, використання заморожених російських активів для підтримки України.

«Свобода повинна бути добре озброєна і добре захищена», – додав Зеленський.

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Нагадаємо, президент США зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Байден висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.

До того ж, Байден заявив, що якщо Конгрес не ухвалить пакет допомоги Україні та Ізраїлю, це стане для Путіна «найбільшим різдвяним подарунком».

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки виділяють Україні допомогу в розмірі $200 млн. Про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі з Зеленським у Білому домі, наголосивши, що вже підписав відповідний указ.