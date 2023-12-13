Атака на Київ: на лівому березі горять будинки та автомобілі (оновлено)

У ніч на 13 грудня в Києві пролунала серія вибухів

У місті триває повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння

Після робити ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Дніпровський район

Зокрема в Дніпровському районі попередньо є загорання в багатоквартирному житловому будинку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі Києва у дворі житлового будинку палають автівки. Екстренні служби прямують на місце.

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«У Дніпровському районі уламками ракети пошкоджений фасад житлового будинку. Відбувається евакуація мешканців», – зазначив Віталій Кличко.

До того ж, в одній із дитячих лікарень повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу. Наразі без постраждалих.

За інформацією мера міста, в районі наразі наразі 12 постраждалих. Пʼятьох госпіталізували, семеро людей отримали допомогу медиків на місці.

Деснянський район

Також повідомляється про загорання в дворі багатоквартирного будинку в Деснянському районі. Інформація уточнюється.

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Також у Деснянському районі на відкритій території палає уламок ракети.

Дарницький район

Мер міста повідомив, що в Дарницькому районі палає одноповерховий житловий будинок. Екстрені служби прибули на місце.

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

У Києві тривала повітряна тривога, повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння.