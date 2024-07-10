Чи допоможе Польща закрити небо Україні?

Як Польща може допомогти Україні захистити небо

Польща готова закрити небо над Україною: що означає нова безпекова угода?

Давайте розбиратися.

На фоні останніх трагічних подій ми не заслужено мало говоримо про безпекову угоду між Україною та Польщею.

А в ній є один дуже важливий пункт, який безпосередньо стосується нашої безпеки.

Документ передбачає, що польське ППО може перехоплювати ракети і дрони у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Звісно у договорі є примітка, що детальний алгоритм буде розроблений після консультації поляків із країнами НАТО.

Але на мою думку ця теза не більше ніж «дипломатичний реверанс» – політичне рішення ухвалене.

Наслідки цього рішення важко переоцінити.

По перше, у разі якщо «безпекова парасолька» почне діяти це дасть можливість «розвантажити» наше ППО на заході країни.

По друге, аналогічне рішення у перспективі може ухвалити і Румунія.

А отже ми зможемо додатково захисти ще й південь країни.

Поляки продемонстрували, що незважаючи на розбіжності у минулому вони чітко розуміють, що незалежна Польща не можлива без сильної України.

І це їх геополітичний вибір.

Тому дякуємо союзникам і очікуємо на сильні рішення у Вашингтоні.

Особисто я чекаю двох речей:

дозвіл наносити ураження по аеродромах;

чіткі дати коли Україна може стати членом Альянсу.

Мої джерела повідомляють, що саме довкола цих двох питань у тому числі точаться найбільші дискусії.

Спостерігаємо.