Чи допоможе Польща закрити небо Україні?
Польща готова закрити небо над Україною: що означає нова безпекова угода?
Давайте розбиратися.
На фоні останніх трагічних подій ми не заслужено мало говоримо про безпекову угоду між Україною та Польщею.
А в ній є один дуже важливий пункт, який безпосередньо стосується нашої безпеки.
Документ передбачає, що польське ППО може перехоплювати ракети і дрони у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.
Звісно у договорі є примітка, що детальний алгоритм буде розроблений після консультації поляків із країнами НАТО.
Але на мою думку ця теза не більше ніж «дипломатичний реверанс» – політичне рішення ухвалене.
Наслідки цього рішення важко переоцінити.
По перше, у разі якщо «безпекова парасолька» почне діяти це дасть можливість «розвантажити» наше ППО на заході країни.
По друге, аналогічне рішення у перспективі може ухвалити і Румунія.
А отже ми зможемо додатково захисти ще й південь країни.
Поляки продемонстрували, що незважаючи на розбіжності у минулому вони чітко розуміють, що незалежна Польща не можлива без сильної України.
І це їх геополітичний вибір.
Тому дякуємо союзникам і очікуємо на сильні рішення у Вашингтоні.
Особисто я чекаю двох речей:
- дозвіл наносити ураження по аеродромах;
- чіткі дати коли Україна може стати членом Альянсу.
Мої джерела повідомляють, що саме довкола цих двох питань у тому числі точаться найбільші дискусії.
Спостерігаємо.
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