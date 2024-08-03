На Вінниччині російський «шахед» влучив в інфраструктурний об'єкт

Підрозділи ДСНС працюють на місці влучання

У ніч на 3 серпня російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

«В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. До відбою тривоги перебувайте в укритті! Бережіть себе!» – повідомила Заболотна.

В області було оголошено повітряну тривогу. Повітярні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Вінниччини. Наразі в області оголошено відбій.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.