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На Вінниччині російський «шахед» влучив в інфраструктурний об'єкт

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На Вінниччині російський «шахед» влучив в інфраструктурний об'єкт
фото ілюстративне

Підрозділи ДСНС працюють на місці влучання 

У ніч на 3 серпня російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

«В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. До відбою тривоги перебувайте в укритті! Бережіть себе!» – повідомила Заболотна.

В області було оголошено повітряну тривогу. Повітярні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Вінниччини. Наразі в області оголошено відбій.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи.

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Теги: Вінниччина безпілотник

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