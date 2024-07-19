Грузія воюватиме проти «тіньового флоту» Росії

Грузія приєдналася до декларації проти «тіньового флоту» Росії





Грузія приєдналася до декларації Європейської політичної спільноти проти «тіньового флоту» Росії. Декларацію ухвалили країни саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії. Про це пише Bloomberg.

Ініційована Лондоном декларація спрямована проти нафтових танкерів, який «Росія використовує для обходу міжнародних санкцій», зазначають журналісти Bloomberg. Заходи покликані перешкодити роботі флоту приблизно з 600 суден, які, за твердженням західних країн, використовуються Москвою для транспортування близько 1,7 млн ​​барелів нафти на день.

За даними видання, на сьогоднішній день понад 60 нафтових танкерів перебувають під санкціями влади США, Великої Британії чи Євросоюзу. Грузія не обслуговує у своїх портах ці кораблі.

З ініціативи грузинської сторони до декларації внесли пропозицію щодо зміцнення регіональних зв'язків Чорного та Каспійського морів.

До слова, через західні санкції Російська Федерація накопичила «тіньовий флот» для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу. Газ є ключем до планів Кремля щодо збільшення експорту, поповнення державної скарбниці та фінансування його військової машини, але для цього потрібна велика частка світового ринку скрапленого природного газу.