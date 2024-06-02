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Військові показали, який вигляд має Вовчанськ після обстрілів РФ (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військові показали, який вигляд має Вовчанськ після обстрілів РФ (відео)
За Вовчанськ досі точаться бої
фото: Костянтин та Влада Ліберови

Попри всі спроби, росіянам наразі не вдалось захопити місто

Українські військові показали кадри зі знищеного Вовчанська Харківської області. Відповідне відео поширила Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

Зауважимо, що минулого місяця російські окупанти активізували наступ на Харківському напрямку. Чи не найбільша увага була зосереджена саме на Вовчанську. Місто щоденно обстрілювали з використанням різної зброї.

Однак навіть попри всі спроби, росіянам наразі не вдалось захопити місто. За Вовчанськ досі точаться бої.

Напередодні Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську, що на Харківщині, та відбили кілька кварталів міста.

Нагадаємо, що нині, за даними української амії, під контролем Сил оборони – близько 70% міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.

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Теги: прикордонники окупанти військові місто евакуація відео наступ росіяни

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