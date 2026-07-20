Російська операція проти НАТО. Польща ухвалила термінове рішення

За словами Косіняка-Камиша, загроза з боку Росії для країн НАТО залишається надзвичайно високою

Польське міноборони попередило про загрозу російських операцій «під чужим прапором»

Росія накопичила значну кількість перехоплених українських безпілотників і може використати їх для провокацій. У зв'язку з цим міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував засідання комітету з питань безпеки Ради міністрів Польщі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

За словами Косіняка-Камиша, загроза з боку Росії залишається надзвичайно високою.

«Росія крок за кроком піднімається драбиною ескалації, зокрема й в Інтернет-просторі», – наголосив міністр.

Він також нагадав, що лише за останній тиждень польські та шведські винищувачі тричі підіймалися для перехоплення російських літаків над Балтійським морем.

Очільник Міноборони Польщі зазначив, що країни регіону постійно перевіряють на міцність свої системи безпеки. Йдеться, зокрема, про роботу протиповітряної оборони, захист критичної інфраструктури, кібербезпеку та випадки глушіння GPS-сигналу.

За його словами, затримання, які проводять польські спецслужби, також свідчать про незмінність російської тактики.

Окремо Косіняк-Камиш звернув увагу на ризик використання Росією захоплених українських безпілотників. За його словами, Москва вже перехопила значну кількість таких дронів і може застосувати їх як інструмент провокацій, щоб ввести в оману та видати атаку за українську.

Міністр повідомив, що 21 липня о 8:00 відбудеться засідання комітету з питань безпеки Ради міністрів Польщі, де цей сценарій стане однією з ключових тем.

«Це буде однією з головних тем завтрашнього засідання (…) щодо загроз з боку Російської Федерації, посилення заходів, пов’язаних із захистом кіберпростору, а також критичної інфраструктури», – сказав він.

Косіняк-Камиш додав, що про аналогічні ризики попереджають і союзники Польщі – країни Балтії, Фінляндія та Румунія. За його словами, загроза стосується всього східного флангу НАТО.

Водночас глава польського оборонного відомства наголосив, що Варшава готова виконати свої союзницькі зобов'язання у разі нападу на будь-яку державу Альянсу.

«Польща продемонструє принцип солідарності та підтримає таку державу. Тут немає жодних сумнівів. Ми зобов'язані це зробити й очікуємо виконання цих зобов'язань щодо нас», – підсумував Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, що в Польщі з 20 липня розпочинаються планові військові навчання, а вже у вівторок, 21 липня, по всій країні увімкнуть сирени через загальнонаціональну тренувальну тривогу.

До слова, у північно-східних регіонах Польщі 13-14 липня пройшли планові військові навчання за участю окремих підрозділів Збройних сил країни. Військові зазначили, що основною метою тренувань було підтримання оперативної готовності військ і вдосконалення їхніх бойових спроможностей.

Також нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава і Київ повинні продовжувати співпрацю та діалог, попри наявні історичні й політичні суперечки. За його словами, Росія залишається спільною загрозою для Польщі, України та всього східного флангу НАТО, а розбіжності між двома країнами не мають послаблювати їхнє безпекове партнерство.