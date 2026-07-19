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Лісами Польщі переміщатимуться солдати, патрулі та військова техніка: яка причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Лісами Польщі переміщатимуться солдати, патрулі та військова техніка: яка причина
Навчання польської армії триватимуть до кінця липня
фото з відкритих джерел

Влада просить місцевих жителів та туристів не фотографувати військових

У Польщі з 20 липня розпочинаються планові військові навчання, а вже у вівторок, 21 липня, по всій країні увімкнуть сирени через загальнонаціональну тренувальну тривогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Навчання польської армії триватимуть до кінця липня на території міста Ополе, Завадського та Турави. У цей період на лісових дорогах регіону переміщатимуться солдати, патрулі та військова техніка.

Влада просить місцевих жителів та туристів не фотографувати військових і не публікувати ці кадри в соцмережах. Також людей закликали зберігати спокій, оскільки ці навчання, мовляв, мають виключно плановий характер і не становлять жодної загрози.

Крім того, у країні відбудеться масштабна перевірка систем оповіщення під кодовою назвою «ALARM 2026», яка імітуватиме загрозу повітряного удару. Сирени вмикатимуть упродовж 21 липня.

Мешканців попереджають про два типи сигналів: трихвилинний переривчастий звук означатиме оголошення тривоги, а такий же за тривалістю безперервний сигнал – її відбій.

Військові стверджують, що у Польщі наразі «немає жодних причин для занепокоєння».

Нагадаємо, у північно-східних регіонах Польщі у понеділок та вівторок, 13-14 липня, пройшли планові військові навчання за участю окремих підрозділів Збройних сил країни. Військові зазначили, що основною метою тренувань було підтримання оперативної готовності військ і вдосконалення їхніх бойових спроможностей.

Також нещодавно президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава і Київ повинні продовжувати співпрацю та діалог, попри наявні історичні й політичні суперечки. За його словами, Росія залишається спільною загрозою для Польщі, України та всього східного флангу НАТО, а розбіжності між двома країнами не мають послаблювати їхнє безпекове партнерство. 

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Теги: тривога Польща Кароль Навроцький військова техніка військові навчання

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