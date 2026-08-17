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Стало відомо, як НАТО відповість Росії у разі нападу на Балтію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стало відомо, як НАТО відповість Росії у разі нападу на Балтію
Удари по Калінінграду та операції в РФ. НАТО готується до можливого нападу
колаж: glavcom.ua

План передбачає нейтралізацію російських систем у Калінінграді, безпілотний бар'єр на кордоні та операції в глибині РФ

НАТО розробило концепцію дій на випадок можливого вторгнення Росії до країн Балтії. Вона передбачає три основні стратегії, які мають зупинити наступ російських військ і суттєво послабити можливості РФ продовжувати бойові дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке видання Bild.

Захист східного флангу НАТО

Йдеться про можливий сценарій російського нападу на Естонію, Латвію або Литву. За даними видання, відповідні заходи є частиною «Концепції сухопутних бойових дій НАТО», яку переважно розробив американський майор Ендрю Пінгрі.

Перший етап передбачає протидію російським ракетам і безпілотникам. Якщо РФ розпочне атаку за сценарієм, подібним до вторгнення в Україну, НАТО планує за допомогою винищувачів, ракет і дронів вивести з ладу російські ракетні системи.

Одним із ключових напрямків у такому разі стане Калінінградська область РФ, де розташовані численні системи протиповітряної оборони та ракетні комплекси.

Другий елемент концепції – створення так званої «автономної зони» вздовж кордонів із Росією та Білоруссю. Вона має стати своєрідним захисним бар'єром, у якому протидіяти російським військам повинні дрони та безпілотні наземні транспортні засоби.

Розміщувати військовослужбовців НАТО безпосередньо в цій зоні не планують. У разі подальшого просування російських підрозділів їх мають зупиняти безпілотні системи.

Удари в тилу та стримування Росії

Третя стратегія передбачає перенесення операцій у глибину території Росії. Спецпідрозділи мають виводити з ладу ключові об'єкти, необхідні російській армії для продовження наступу.

Серед таких цілей називаються військові аеродроми, підприємства з виробництва озброєння, мости та залізниці, якими Росія може перекидати війська й військову техніку. До відповідних операцій також планують залучати росіян, які виступають проти Володимира Путіна.

Окремо концепція передбачає створення «повітряного мосту». За допомогою літаків на територію Росії можуть доставляти дрони та роботизовані системи, завданням яких стане ураження військових баз та аеродромів.

При цьому НАТО не планує захоплювати російську територію. Згідно з концепцією, основною метою має стати зупинка наступу та відкидання російських військ назад до кордону.

За даними Bild, Альянс також не прагне повністю приховувати відповідні плани. Такий підхід має стати частиною стримування: російське керівництво повинно заздалегідь розуміти, з якою відповіддю зіткнеться у разі нападу на одну з держав НАТО. 

Нагадаємо, що Росія розгорнула секретні бази, здатні запускати безпілотники великої дальності вглиб території країн НАТО. Журналісти, опираючись на документи та супутникові знімки, виявили щонайменше 10 російських баз, на яких облаштували нові пускові майданчики. Деякі з цих баз уже використовуються для завдання ударів по Україні.

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Теги: НАТО Балтія росія війна

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