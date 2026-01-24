Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним

Сторони можуть продовжити діалог уже безпосередньо в Москві або Києві

Ключову роль у цьому процесі можуть відіграти наступні тристоронні переговори

У Сполучених Штатах вважають, що переговори між президентом України Володимир Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним можуть відбутися вже у відносно близькій перспективі. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на одного з американських чиновників, пише «Главком».

За словами джерела, ключову роль у цьому процесі можуть відіграти наступні тристоронні переговори за участю США, України та Росії, які мають відбутися в Абу-Дабі. Якщо вони принесуть суттєвий прогрес, сторони можуть продовжити діалог уже безпосередньо в Москві або Києві.

«Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися перед зустріччю лідерів. Ми не думаємо, що це далеко. Якщо ми продовжимо рухатися поточним шляхом, ми дійдемо до цього», – зазначив співрозмовник видання.

Він додав, що нинішня динаміка переговорів дає підстави для обережного оптимізму щодо можливого переходу до контактів на найвищому рівні.

Нагадаємо, в Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією. Спеціальний представник американського президента Стів Віткофф підвердив плани щодо наступного раунду тристоронніх перемовин.

Раніше журналіст видання Axios повідомив, що другий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США в столиці ОАЕ Абу-Дабі відбудеться у неділю, 1 лютого.

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США.

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

За підсумками зустрічі представники армій визначили перелік технічних питань для наступного раунду. Тепер усі делегації повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав.