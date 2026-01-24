Віткофф підтвердив плани щодо наступних переговорів США, України та Росії

Головна Світ Політика
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією
фото: x.com/SEPeaceMissions

Майбутня зустріч делегацій США, України та РФ пройде в Абу-Дабі

В Об'єднаних Арабських Еміратах пройшли дводенні переговори між США, Україною та Росією. Спеціальний представник американського президента Стів Віткофф підвердив плани щодо наступного раунду тристоронніх перемовин. Про це він писав у соціальній мережі Х, пише «Главком».

Водночас Віткофф прокоментував переговори та назвав їх «конструктивними». За його словами, майбутня зустріч відбудеться також в Абу-Дабі наступного тижня.

«У п'ятницю та суботу Сполучені Штати координували тристоронню зустріч разом з Україною та Росією, яку люб'язно приймали Об'єднані Арабські Емірати. Переговори були дуже конструктивними, і було домовлено продовжити їх наступного тижня в Абу-Дабі. Президент Трамп та вся його команда віддані справі встановлення миру в цій війні», – написав він.

Раніше журналіст видання Axios повідомив, що другий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США в столиці ОАЕ Абу-Дабі відбудеться у неділю, 1 лютого. 

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. 

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

За підсумками зустрічі представники армій визначили перелік технічних питань для наступного раунду. Тепер усі делегації повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав.

