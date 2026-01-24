Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс

Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав

Сторони взяли паузу для доповідей, але можуть повернутися за стіл переговорів вже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський офіційно прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє «Главком».

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

Важливий нюанс: обговорювалася необхідність жорсткого нагляду за дотриманням умов миру з боку США.

«Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки», – наголосив президент.

Американська сторона підняла питання про те, які безпекові обставини необхідні для затвердження цих параметрів.

За підсумками зустрічі представники армій визначили перелік технічних питань для наступного раунду. Тепер усі делегації повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав.

Президент анонсував, якщо сторони будуть готові рухатися далі, а Україна свою готовність підтвердила, новий раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня.

Зеленський також подякував президенту ОАЕ за посередництво та готовність й надалі надавати майданчик для діалогу.

Раніше повідомлялося, що тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в Абу-Дабі, пройшли конструктивно.

Напередодні Володимир Зеленський зазначав, що під час першого раунду в Абу-Дабі Україна отримала «частину відповідей» від російської сторони, проте деталі залишилися неоголошеними. Глава переговорної групи Рустем Умєров пояснив, що наразі обговорюються технічні параметри завершення війни та «логіка подальшого процесу», проте фундаментальні розбіжності залишаються.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров разом з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, главою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та заступником очільника Банкової Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі.

За словами Умєров, з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.