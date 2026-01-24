Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав
фото: Офіс президента

Сторони взяли паузу для доповідей, але можуть повернутися за стіл переговорів вже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський офіційно прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє «Главком».

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

Важливий нюанс: обговорювалася необхідність жорсткого нагляду за дотриманням умов миру з боку США.

«Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки», – наголосив президент.

Американська сторона підняла питання про те, які безпекові обставини необхідні для затвердження цих параметрів.

За підсумками зустрічі представники армій визначили перелік технічних питань для наступного раунду. Тепер усі делегації повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав.

Президент анонсував, якщо сторони будуть готові рухатися далі, а Україна свою готовність підтвердила, новий раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня.

Зеленський також подякував президенту ОАЕ за посередництво та готовність й надалі надавати майданчик для діалогу.

Раніше повідомлялося, що тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в Абу-Дабі, пройшли конструктивно.

Напередодні Володимир Зеленський зазначав, що під час першого раунду в Абу-Дабі Україна отримала «частину відповідей» від російської сторони, проте деталі залишилися неоголошеними. Глава переговорної групи Рустем Умєров пояснив, що наразі обговорюються технічні параметри завершення війни та «логіка подальшого процесу», проте фундаментальні розбіжності залишаються.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров разом з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, главою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та заступником очільника Банкової Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі. 

За словами Умєров, з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.

Читайте також:

Теги: ОАЕ Рустем Умєров Україна Володимир Зеленський переговори США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вирішальний етап війни попереду. Чи витримає Росія?
Вирішальний етап війни ще попереду
6 сiчня, 12:08
Українських дітей наражають небезпеці та змушують молитися з окупантами
Росія втягнула дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій
11 сiчня, 06:58
У СШа тривають протести проти міграційної служби
Атака на Україну, протести в Ірані та США: головне за ніч
12 сiчня, 05:32
Під Харковом окупанти знищили інноваційний термінал «Нової пошти»
Зеленський про обстріл РФ: Холод війну виграти не допоможе
13 сiчня, 10:51
FAA попередило авіакомпанії про ризики польотів
США попередили авіакомпанії через зростання військових ризиків
18 сiчня, 07:36
Додатковий удар по бізнесу завдаватиме податкова політика
Економіка РФ входить у фазу «дорогих грошей» – розвідка
18 сiчня, 11:36
Головні новини проти ночі 19 січня 2026 року
Атака на Україну, вибухи у Росії, пожежі у Чилі: головне за ніч 19 січня 2026
19 сiчня, 05:40
Петр Павел прокоментував скандальну заяву спікера чеського парламенту
Президент Чехії відреагував на антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту
3 сiчня, 10:51
На збірну Росії з футболу може очікувати доволі оригінальний суперник
Збірна найбіднішої країни світу хоче зіграти товариську гру з російськими футболістами
6 сiчня, 13:32

Політика

Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
Переговори України, Росії та США завершилися: перші підсумки
Переговори України, Росії та США завершилися: перші підсумки
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
Другий раунд перемовин України, США та РФ в Еміратах: що відомо
Переговори в Абу-Дабі. Умєров повідомив деталі розмови з росіянами та американцями
Переговори в Абу-Дабі. Умєров повідомив деталі розмови з росіянами та американцями
Депутати пропонують присвоїти Героя України загиблому ексочільнику «Укренерго» Брехту
Депутати пропонують присвоїти Героя України загиблому ексочільнику «Укренерго» Брехту
«Зарано робити висновки». Зеленський повідомив перші результати переговорів в Абу-Дабі
«Зарано робити висновки». Зеленський повідомив перші результати переговорів в Абу-Дабі

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua