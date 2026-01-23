Зеленський розширив склад делегації України для переговорів: хто поїде в Абу-Дабі

Питання Донбасу є ключовим, його обговорюватимуть на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський заявив, що розширив склад української делегації для переговорів в Абу-Дабі. Про це він зауважив під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

За словами українського лідера, до складу української делегацій в ОАЕ увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, глава Офісу президента Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також з Києва вилетів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та представник ГУР Вадим Скібіцький.

«Я розширив склад команди. Безумовно буде голова делегації Умєров, буде Буданов, Арахамія, обов'язково генерал Гнатов. Попросив відправити Скібіцького, щоб були військові представники розвідки. Також будуть дипломати, буде пан Кислиця та ще кілька людей», – наголосив президент.

Зеленський додав, що питання Донбасу є ключовим, його обговорюватимуть на тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ): «Питання Донбасу – ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні і завтра».

Нагадаємо, Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

До слова, переговорна група Росії для участі в переговорах в ОАЕ сформована та найближчим часом вирушить до Абу-Дабі. До складу російської делегації увійшли представники керівництва Міністерства оборони РФ, які отримали від російського диктатора Володимира Путіна конкретні інструкції.