  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Знищення вірменського комплексу С-300 Азербайджаном показали на відео

    • Розсилка
    <p>Де розташовувався атакований С-300 не вказується</p> - Знищення вірменського комплексу С-300 Азербайджаном показали на відео

    Де розташовувався атакований С-300 не вказується

    Коли саме був знищений ЗРК, не уточнюється

    Міністерство оборони Азербайджану показало на відео знищення зенітного ракетного комплексу (ЗРК) С-300, що належав Збройним силам Вірменії. Ролик опубліковано на офіційному сайті відомства в суботу, 17 жовтня.

    Коли саме був знищений ЗРК, не уточнюється. Де розташовувався атакований С-300, також не вказується.

    При цьому, як зазначає Telegram-канал «Військовий оглядач», пускова установка під час удару по ній перебувала в бойовому положенні.

    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

    15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    До слова, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

    Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Як повідомлялося, унаслідок нічного обстрілу другого за населенням міста Азербайджану, Гянджі, загинули 12 цивільних осіб, понад 40 – поранено. Ракета влучила в будинок в центрі міста Гянджа і повністю його зруйнувала.

    Азербайджан Вірменія воєнний стан ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies