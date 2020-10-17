Знищення вірменського комплексу С-300 Азербайджаном показали на відео



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Де розташовувався атакований С-300 не вказується

Коли саме був знищений ЗРК, не уточнюється

Міністерство оборони Азербайджану показало на відео знищення зенітного ракетного комплексу (ЗРК) С-300, що належав Збройним силам Вірменії. Ролик опубліковано на офіційному сайті відомства в суботу, 17 жовтня.

Коли саме був знищений ЗРК, не уточнюється. Де розташовувався атакований С-300, також не вказується.

При цьому, як зазначає Telegram-канал «Військовий оглядач», пускова установка під час удару по ній перебувала в бойовому положенні.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

До слова, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Як повідомлялося, унаслідок нічного обстрілу другого за населенням міста Азербайджану, Гянджі, загинули 12 цивільних осіб, понад 40 – поранено. Ракета влучила в будинок в центрі міста Гянджа і повністю його зруйнувала.