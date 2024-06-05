Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду

Міністерство оборони України у партнерстві з Victory Drones запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Набір охочих будуть проводити через Центри рекрутингу української армії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних.

«Спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап, де бере на себе зобов’язання після навчання потрапити в Збройні сили і займатися, власне, своєю професійною діяльністю. Зрештою людина вчиться керувати БПЛА на полігонах та оформлюється на контракт. В рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату», – пояснює Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Навчанням кандидатів займатиметься проєкт Victory Drones. Багатоетапне безкоштовне навчання відбуватиметься. як онлайн, так і оффлайн, та займатиме приблизно місяць. На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом у обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки.

Після підготовки військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом.

Як уточнив керівник підготовки Victory Drones Ігор Борохович, підготовка не буде обмежуватися лише професійними навичками пілота безпілотників, вона включатиме тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях та саморегуляцію. Він наголосив, що проєкт буде обирати кращих з кращих і претендент, який пройде навчання, служитиме саме за цим фахом.

Нагадаємо, у силах ТрО розвивається напрямок безпілотних систем – у кожній бригаді сформовано роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, яка потребує доукомплектування фахівцями. Цим напрямком переважно цікавиться молодь, яка має гарні навички геймінгу, а також фахівці з IT та люди з технічними знаннями, відповідною освітою і вмінням швидко навчатися, розповів «Главкому» начальник відділення супроводження військових лідерів управління персоналу штабу Командування Сил ТрО ЗСУ Петро Авраміч.