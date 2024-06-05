Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА
Набір охочих будуть проводити через Центри рекрутингу української армії
фото з відкритих джерел

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду

Міністерство оборони України у партнерстві з Victory Drones запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Набір охочих будуть проводити через Центри рекрутингу української армії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних.

«Спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап, де бере на себе зобов’язання після навчання потрапити в Збройні сили і займатися, власне, своєю професійною діяльністю. Зрештою людина вчиться керувати БПЛА на полігонах та оформлюється на контракт. В рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату», – пояснює Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Навчанням кандидатів займатиметься проєкт Victory Drones. Багатоетапне безкоштовне навчання відбуватиметься. як онлайн, так і оффлайн, та займатиме приблизно місяць. На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом у обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки.

Після підготовки військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом.

Як уточнив керівник підготовки Victory Drones Ігор Борохович, підготовка не буде обмежуватися лише професійними навичками пілота безпілотників, вона включатиме тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях та саморегуляцію. Він наголосив, що проєкт буде обирати кращих з кращих і претендент, який пройде навчання, служитиме саме за цим фахом.

Нагадаємо, у силах ТрО розвивається напрямок безпілотних систем – у кожній бригаді сформовано роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, яка потребує доукомплектування фахівцями. Цим напрямком переважно цікавиться молодь, яка має гарні навички геймінгу, а також фахівці з IT та люди з технічними знаннями, відповідною освітою і вмінням швидко навчатися, розповів «Главкому» начальник відділення супроводження військових лідерів управління персоналу штабу Командування Сил ТрО ЗСУ Петро Авраміч.

Читайте також:

Теги: Міноборони навчання безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергова «інавгурація» російського диктатора відбудеться вже за декілька днів
На окупованих територіях росіяни хочуть змусити людей дивитись «інавгурацію» Путіна
5 травня, 06:56
Бурят зробив висновок, що його земляки вирушають воювати, бо вдома панує тотальне безробіття
Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
5 травня, 21:30
У міському окрузі Подольськ начебто було відбито атаку безпілотника
Росія заявила про атаку безпілотника на Москву
10 травня, 02:55
Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування
Розвідка ідентифікувала військових РФ, які обстрілюють Україну крилатими ракетами Х-22 та Х-101
13 травня, 09:01
На Київщині повітряна тривога тривала близько двох годин
На Київщині повітряна тривога тривала близько двох годин
19 травня, 03:44
Російські нафтопереробні заводи виробляють частину продукції для військових потреб
Росія засекретила дані про виробництво бензину на тлі українських атак по НПЗ
29 травня, 21:07
Міністерство Латвії радить не співпрацювати з окупантами, не дозволяти використовувати себе як додаткову робочу силу при будівництві оборонних об'єктів тощо
Міноборони Латвії дало рекомендації громадянам, як діяти у разі окупації
15 травня, 13:22
У межах мобілізації можуть позбавити транспортного засобу та водійських прав
Чи може ТЦК позбавити водійських прав: пояснення Міноборони
26 травня, 10:08
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
1 червня, 02:32

Події в Україні

Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА
Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА
Скільки українських полонених стратили росіяни? Генпрокурор назвав цифру
Скільки українських полонених стратили росіяни? Генпрокурор назвав цифру
Посольство США: чоловіки з подвійним громадянством не зможуть виїхати з України
Посольство США: чоловіки з подвійним громадянством не зможуть виїхати з України
Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року
Адвоката з компанії Масі Найєма викрито у хабарі в $200 тис.: деталі гучної справи
Адвоката з компанії Масі Найєма викрито у хабарі в $200 тис.: деталі гучної справи
ЗСУ пошкодили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300/400 (фото)
ЗСУ пошкодили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300/400 (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
35K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
21K
Що робить глава РПЦ в Америці в Україні? Громадськість вимагає пояснень від СБУ
15K
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну
13K
Китай ставить Кремль на коліна
8931
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Вчора, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Вчора, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua