Байден проведе зустрічі із Зеленським: деталі

Протягом трохи більше ніж тижня Байден матиме дві суттєві зустрічі із Зеленським

Президент США Джо Байден проведе зустрічі з Володимиром Зеленським цього тижня у Франції, наступного – в Італії. Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише AFP.

За його словами, під час заходів у Франції Байден проведе зустріч із Зеленським, щоб «обговорити стан справ в Україні, а також те, як США можуть продовжувати й поглиблювати підтримку України».

Через кілька днів Байден матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії. Очікується, що там увага зосереджуватиметься на використанні заморожених активів РФ для підтримки України.

«Тож протягом трохи більше ніж тижня президент (Байден – ред.) матиме дві суттєві зустрічі з президентом Зеленським», – додав представник Білого дому.

4 червня президент США Джо Байден вилетів до Франції, де має намір взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також провести перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, відвідає Францію. Зокрема, він зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, повідомляє BFMTV.

Раніше повідомлялося, що очікується, що на міжнародній церемонії в Нормандії 6 червня будуть присутні глави багатьох держав.

Росія отримала запрошення взяти участь у пам'ятних заходах, щоб вшанувати важливість самовідданості та жертв радянських народів під час Другої світової війни. Однак російський диктатор Володимир Путін не був запрошений на захід у зв'язку з наступом російських військ в Україні.