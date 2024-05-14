Проєкт закону про експропріацію власності. Федерація роботодавців звернулася до парламенту

Якщо усі акціонери, у тому числі непідсанкційні, будуть позбавлені права участі та управління підприємства, це майже напевно призведе до зупинки виробництва такого підприємства

Проєкт закону про експропріацію приватної власності є антиконституційним – ФРУ

Федерація роботодавців закликала депутатів не голосувати за закон про експропріацію приватного майна: він порушує Конституцію та європейські закони Проєкт Закону №11195 «Про внесення змін до деяких законів України щодо механізму захисту права власності третіх осіб», який було рекомендовано включити до порядку денного, порушує конституційні норми щодо приватної власності, та європейські нормативні акти. І якщо він буде проголосований у такому вигляді, жоден інвестор не вкладатиме в Україну кошти. Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до народних депутатів.

У ФРУ нагадали: проєктом закону пропонується надати повноваження КМУ рішення про звернення стягнення у дохід держави 100% пакету акцій або інших цінних паперів, що прямо або безпосередньо належить юридичній особі, у структурі власності якої є особа, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, у разі, якщо визначений розмір (%) участі у такому пакеті особи становить менше 25%. У разі ж, якщо підсанкційна особа володіє часткою у понад 25% акцій, відчуження відбувається через суд.

Водночас, проєкт містить ряд неоднозначних норм. А саме – там немає чітких правил обрахунку розміру участі підсанкційної особи у пакеті, що стягується у дохід держави. Крім того, проєкт не містить вказівки щодо органу державної влади, який матиме повноваження визначати порогове значення у 25% розміру участі підсанкційної особи, пояснили у ФРУ.

«Звернення стягнення у дохід держави 100% акцій (часток) юридичної особи, акціонером якої є особа, до якої застосовано санкцію у виді блокування активів, є явно безпідставним для інших акціонерів – як таких, що своїми діями не створювали суттєву загрозу нацбезпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України. Таким чином, проєкт має характер антиконституційного, оскільки акціонери без жодних правопорушень будуть по суті позбавлятися права власності», – підкреслили у ФРУ.

Там наголосили: якщо усі акціонери, у тому числі непідсанкційні, будуть позбавлені права участі та управління підприємства, це майже напевно призведе до зупинки виробництва такого підприємства.

«Ні українська, ні європейська доктрина права власності не дозволяє свавільного втручання органу влади у захищене право власності. Більше того: воно вимагає, щоб позбавлення права власності мало певну підставу у національному законодавстві, і будь-яка особа могла передбачити його настання. Однак зі змісту проєкту очевидно, що непідсанкційні акціонери не можуть ані передбачити для себе позбавлення права власності, ані формувати свою поведінку так, щоб уникнути настання негативних наслідків для себе. У разі набуття чинності проєкту іноземний інвестор буде ставити під сумнів розгляд України як місця для інвестування», – акцентували у Федерації.

Цей проєкт також порушує низку двосторонніх міжнародних договорів України про взаємний захист інвестицій, адже не передбачають виплату непідсанкційній особі без затримки грошової компенсації, яка дорівнює справедливій ринковій вартості її участі у пакеті акцій, який був стягнутий у дохід держави, вказали у ФРУ.

«Положення проєкту передбачають дискримінаційне застосування націоналізації, адже непідсанкційні особи не будуть мати належного обсягу процесуальних прав та гарантій. У зв’язку з вищенаведеним, ФРУ просить не підтримувати цей проєкт закону», – резюмували аналітики ФРУ.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив: ухвалення цього закону фактично легалізує державне рейдерство, адже всі компанії, у складі акціонерів яких є такі, що мають санкції РНБО, можна буде відібрати у державну власність. А це порушує конституційні, європейські та всі цивільні права і норми.