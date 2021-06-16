ЗМІ дізналися, як главу Офісу Зеленського не з'єднали телефоном з радником Байдена

За інформацією ЗМІ, Андрій Єрмак намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном

Андрій Єрмак з перших днів перебування на Банковій неодноразово скептично висловлювався з приводу класичної дипломатії

Минулого понеділка, 14 червня, глава Офісу президента України Андрій Єрмак вкотре намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном: цього разу – телефоном.

Однак, як повідомляють джерела Zn.ua, в офісі Саллівана відмовилися з'єднати свого шефа з Єрмаком, пізніше запропонувавши зв'язати його з посадовцем нижчого рангу – директоркою з питань Європи Ради національної безпеки Амандою Слот.

«Однак цього разу від розмови відмовився сам глава Офісу президента, розпорядившись перевести дзвінок на одного з його заступників. За свідченням наших джерел, подібна поведінка Єрмака дуже неприємно здивувало американську сторону», – зазначає ЗМІ.

Видання вказує, що Андрій Єрмак з перших днів перебування на Банковій неодноразово скептично висловлювався з приводу класичної дипломатії і «регулярно порушує її писані й неписані правила».

«Але якщо це було прийнятним для команди Трампа, то команда Байдена свято шанує дипломатичний протокол. І для нинішньої американської адміністрації глава Офісу президента – це не віцепрезидент, яким він себе, схоже, відчуває. Джейк Салліван міг би поспілкуватися, наприклад, із секретарем РНБО Олексієм Даніловим або, скажімо, з головою МЗС Дмитром Кулебою, але аж ніяк не з керівником патронатної служби українського президента», – резюмує видання.

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.