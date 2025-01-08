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Навчання військ Білорусі біля кордону з Україною: реакція Держприкордонслужби

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Навчання військ Білорусі біля кордону з Україною: реакція Держприкордонслужби
Держприкордонслужба України відстежує те, що відбувається вглиб території Білорусі для оцінки потенційних загроз
фото: Держприкордонслужба України

Демченко наголосив, що навчання на території Білорусі відбуваються постійно, і з теробороною, і з іншими підрозділами

Держприкордонслужба України відстежує те, що відбувається вглиб території Білорусі для оцінки потенційних загроз, наразі ударних формувань у напрямку українського кордону не помічено, повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи інформацію про навчання в Гомельському районі.

У коментарі Демченко наголосив, що різні навчання на території Республіки Білорусь відбуваються постійно, і з теробороною, і з іншими підрозділами.

«Про такі навчання Білорусь постійно заявляє. Як і те, що, начебто, саме Україна становить їм загрозу, забуваючи, що вони відкрили свій кордон для нападу Росії. Звісно, ми відстежуємо те, що відбувається вглиб території РБ, щоб розуміти, наскільки це становить нам загрозу. Однак насамперед варто зазначити, що наразі якихось ударних формувань на напрямку нашого кордону не відмічається», – зазначив речник Держприкордонслужби. 

Як стало відомо сьогодні, Білорусь у середу, 8 січня, починає навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною. Про це повідомило міністерство оборони Білорусі. Військові збори з призовниками територіальних військ проводитимуть з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету. Зазначається, що під час навчань планують відновити навички командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими та підготувати військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема, спільно з інженерними підрозділами збройних сил Білорусі.

Раніше голова постійної комісії з питань національної безпеки палати представників Білорусі Геннадій Лепешко зауважив, що його країна та Росія планують створити три навчальних центри для спільної підготовки військових.  

У грудні минулого року міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття. Речник Міністерства оборони Тайваню Сунь Ліфан на прес-конференції у вівторок заявив, що масштаб нинішнього розгортання китайських Військово-морських сил у районі від південних японських островів до Південно-Китайського моря є найбільшим відтоді, як Пекін проводив військові навчання довкола Тайваню напередодні президентських виборів 1996 року.

Також США вперше провели випробування перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Воно пройшло успішно. Міноборони США повідомило, що випробування проходили біля острова Гуам, що знаходиться у західній частині Тихого океану. За словами Пентагону, це стало важливою віхою у розвитку обороноздатності острова.

Теги: військові навчання Україна Білорусь

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