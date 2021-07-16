Безробітний сумчанин має зайти до Ради замість Монастирського: що про нього відомо

Денис Монастирський був обраний від «Слуги народу», тому у Раду має зайти наступний у списку партії

Сумчинин Антон Швачко може стати народним депутатом замість Дениса Монастирського, який очолив Міністерство внутрішніх справ. Про це повідомляє «Суспільне».

Сьогодні, 16 липня, Монастирський склав мандат. Він був обраний від «Слуги народу», тому у Раду має зайти наступний у списку партії. Це – Антон Швачко.

Протягом шести днів Центральна виборча комісія має визнати Швачка народним депутатом або ж відмовити.

Що відомо про Антона Швачка

Антон Швачко отримав диплом бакалавра на факультеті харчових технологій Сумського національного аграрного університету. У 2017 році здобув диплом магістра за спеціальністю «Маркетолог» на факультеті економіки і менеджменту, розповіла «Суспільному» речниця вишу Ксенія Блюмська-Данько.

Як зазначається на сайті ЦВК, під час балотування на виборах був безробітним. За словами нардепа від Сум Михайла Ананченка, Швачко є головою секретаріату обласного осередку партії «Слуга народу».

Влітку 2019 року він брав участь у навчаннях народних депутатів у Трускавці.

Згідно з декларацією за 2018 рік єдиним джерелом доходу Швачка були 48 тисяч гривень від відчуження рухомого майна. Також він вказав, що має готівкою 2,5 млн гривень, 27 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 2,8 млн гривень – на банківських рахунках. Також зазначається, що у 2018 році він придбав квартиру у Сумах вартістю 93 тисяч гривень (85,2 м кв.).

Також чоловік з таким самим ім'ям прізвищем і по батькові є в реєстрах митників як людина, яка імпортувала авто у 2016 році до України з Чехії.

Зазначимо, сьогодні після обіду Зеленський представив Монастирського колективу МВС.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро обранців.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який очолить МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.

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