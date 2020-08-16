Росіяни пропустили в Україну сім’ю білоруського опозиціонера Цепкала



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Родина Валерія Цепкало

Раніше Цепкало втік з Білорусі до України

Дружину і дітей білоруського незареєстрованого опозиційного кандидата в президенти Валерія Цепкала пропустили через російсько-український кордон. Про це він сам повідомив у Facebook.

«Доброго ранку! У нас все добре! Протримавши кілька годин на кордоні, Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон Російської Федерації в напрямку України!», - написав Цепкало.

Раніше опозиціонер повідомляв, що дружину і двох маленьких дітей кілька годин протримали на російському пункті пропуску Троєбортне.

Сам Валерій Цепкало зараз знаходиться в Україні. У Білорусі проти нього завели кримінальну справу, в Росії оголосили в розшук за статтею про одержання хабара. Цепкало втік з Білорусі, побоюючись арешту.

Нагадаємо, в Білорусі заарештували ще двох претендентів на пост президента. Віктора Бабаріко звинувачують в корупції, а Сергія Тихановського - в організації заворушень.

Замість Тихановського документи в ЦВК подала його дружина Світлана. З нею об'єдналися штаби Бабаріко та Цепкало, яких не зареєстрували.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.