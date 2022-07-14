Біля Херсона горить склад боєприпасів окупантів (фото)
Вороги метушаться та пакують торби
Поблизу окупованого росіянами Херсону знову палає склад боєприпасів РФ. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
На тлі густого стовпу диму, утвореного в результаті вибуху, чутно виття сирен повітряної тривоги та помітно метушню окупантів. За даними СтратКому, росіяни «тікають в різні сторони й поспіхом вивозять як награбоване, так і привезене із собою».
«Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт. Далі буде», – йдеться у повідомленні.
Кілька днів тому ЗСУ знищили ще один склад зброї окупантів під Херсоном. Тим часом у Херсоні на стовпах з’явились опудала окупантів (фото).
Тоді ж за добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів.
Нагадаємо, у Новій Каховці знову вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео).
Напередодні ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео).
Крім того, рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай.
Як відомо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.