Біля Херсона горить склад боєприпасів окупантів (фото)

Росіяни найбільше хвилюються за награбоване в українців майно

Вороги метушаться та пакують торби

Поблизу окупованого росіянами Херсону знову палає склад боєприпасів РФ. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

На тлі густого стовпу диму, утвореного в результаті вибуху, чутно виття сирен повітряної тривоги та помітно метушню окупантів. За даними СтратКому, росіяни «тікають в різні сторони й поспіхом вивозять як награбоване, так і привезене із собою».

«Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт. Далі буде», – йдеться у повідомленні.

Кілька днів тому ЗСУ знищили ще один склад зброї окупантів під Херсоном. Тим часом у Херсоні на стовпах з’явились опудала окупантів (фото).

Тоді ж за добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів.

Нагадаємо, у Новій Каховці знову вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео).

Напередодні ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео).

Крім того, рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай.

Як відомо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

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