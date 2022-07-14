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    Новини

    Біля Херсона горить склад боєприпасів окупантів (фото)

    Росіяни найбільше хвилюються за награбоване в українців майно<br /><br /> - Біля Херсона горить склад боєприпасів окупантів (фото)
    Росіяни найбільше хвилюються за награбоване в українців майно

    фото: t.me/AFUStratCom

    Вороги метушаться та пакують торби

    Поблизу окупованого росіянами Херсону знову палає склад боєприпасів РФ. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

    На тлі густого стовпу диму, утвореного в результаті вибуху, чутно виття сирен повітряної тривоги та помітно метушню окупантів. За даними СтратКому, росіяни «тікають в різні сторони й поспіхом вивозять як награбоване, так і привезене із собою».

    «Місцеві жителі повідомляють, що частина з орків в паніці переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт. Далі буде», – йдеться у повідомленні.

    Кілька днів тому ЗСУ знищили ще один склад зброї окупантів під Херсоном. Тим часом у Херсоні на стовпах з’явились опудала окупантів (фото).

    Тоді ж за добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів.

    Нагадаємо, у Новій Каховці знову вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео).

    Напередодні ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео).

    Крім того, рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай.

    Як відомо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна транспорт окупація #stoprussia
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    Біля Херсона горить склад боєприпасів окупантів (фото)