Між Києвом і Черкасами ходитиме новий швидкісний потяг

Новий потяг запустять до кінця року, однак дату поку не названо

У дорозі електричка перебуватиме 2 години 30 хвилин

В Україні до кінця року планують запустити швидкісні електропоїзди від Черкас до Києва з часом у дорозі 2 год. 30 хв. Про це повідомляє урядовий портал.

Згідно з повідомленням, цього року завдяки модернізації та електрифікації залізниці від міста Черкаси до станції Тарааса Шевченка в місті Сміла загальною довжиною 30 км, будуть запущені швидкісні електропоїзди від Черкас до Києва з часом в дорозі 2 год. 30 хв.

До проведення електрифікації дільниці Черкаси – станція імені Тараса Шевченка регіональної філії «Одеська залізниця «Укрзалізниці» два міста – Черкаси та Житомир – досі були позбавлені залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України.

Зазначається, що завдяки електрифікації залізниці від міста Черкаси до станції Тараса Шевченка жителі області отримають нове приміське сполучення з обласним центром. Швидкі поїзди відправлятимуться з Городища, Корсунь-Шевченківського, Сміли, Кам’янки до Черкас.

Крім того, планується продовження електифікації від Черкас до станції Гребінка.

У пресслужбі додали, що від Черкас буде запущено щоденні поїзди до сусіднього обласного центру – Кропивницького, а також можна буде запустити денний швидкісний поїзд сполученням Харків – Черкаси – Львів, який буде проходити також через Полтаву, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, де сумарно проживає понад 4 млн громадян.

До слова, напередодні Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Нагадаємо, що РНБО виносило питання «Укрзалізниці» на своє засідання 30 липня. Тоді вирішили ввести тимчасове керівництво до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління. В РНБО вважають, що «Укрзалізниця» нині у критичному стані, і це загрожує нацбезпеці.

До слова, 4 серпня Кабмін призначив Мустафу Найєма та Василя Шкуракова заступниками міністра інфраструктури.

Згодом новоспечений заступник міністра Мустафа Найєм втрапив у конфуз.

У червні 2021 року повідомлялось, що Найєма призначили радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.