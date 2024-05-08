Котирування Platts не мають застосовуватися при розгляді трансфертного ціноутворення – юрист

Юрист зауважив, що до української податкової служби завжди були питання у бізнесу

Трансфертне ціноутворення має розглядатися без прив’язки до котирувань Platts – юрист

Практика вирішення спорів, що стосуються трансфертного ціноутворення (ТЦ), в Україні тільки формується, і цей процес відбувається у вкрай несприятливих для бізнесу обставинах. Таку думку висловив партнер юридичної фірми Sayenko Kharenko Віталій Оджиковський під час експертної дискусії «Як перемогти у трансфертному ціноутворенні».

Він зауважив, що до української податкової служби завжди були питання у бізнесу. Зараз же період особливо негативний, оскільки у бюджеті немає коштів. Крім того, якість професійних кадрів, які займаються питаннями трансфертного ціноутворення в українських податкових органах, відчутно знизилась, оскільки багато професіоналів пішли із цієї сфери.

«Зараз, на жаль, ці документи перетворились на класичні фіскальні акти перевірок, які містять купу цитат із Податкового кодексу, поміж яких складно щось розібрати. А у кінці – висновок про нарахування великої кількості податків», – поділився своїми спостереженнями Оджиковський.

Тож правник очікує зростання кількості оскаржень податкових рішень у судах, оскільки перевірки з трансфертного цінотворення зараз можна вільно проводити фактично без будь-яких підстав. При цьому судова практика з цього питання, на його думку, може бути непередбачувана, оскільки у країні є проблеми із наповненням бюджету, а історично українські суди часто ставали у таких питаннях на бік держави.

У свою чергу Володимир Бевза, юрисконсульт Групи «Метінвест», зауважив: перевірки контрольованих операцій у трансфертному ціноутворенні характеризуються суперечливою та недобросовісною поведінкою українських податківців, що підтверджує низка судових справ.

Він зауважив, що недобросовісно тлумачаться норми Податкового кодексу, які стосуються застосування котирувань інформаційного агентства Platts: відповідна норма була прийнята у грудні 2014 року, але виключно для обрахунку рентної плати за добування корисних копалин.

Натомість, мали місце випадки прямої підтасовки даних – податківці посилалися на інформацію Platts, тоді як саме агентство категорично заперечило, що цю інформацію надавало.

Крім того, за словами Бевзи, із дати прийняття норми Податкового кодексу, що стосується використання інформації Platts щодо рентних платежів (2015 р.), досі не з’явилося жодного роз’яснення від ДПС України щодо їх застосування у контексті трансфертного ціноутворення. Юрист «Метінвесту» вважає, що це доводить первинний намір податкової застосовувати дані Platts виключно для питань оподаткування видобутку корисних копалин.