Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)

Наймасовіші з 2011 року страйки держслужбовців у Великій Британії можуть мати негативний політичний вплив для уряду прем'єр-міністра Ріші Сунака

У Великій Британії сьогодні, 1 лютого, проводиться наймасовіший за останні роки страйк державних службовців: вчителів, співробітників швидкої допомоги, водіїв потягів та автобусів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише Financial Times, страйк стосуватиметься роботи шкіл та університетів, порушить роботу залізничного транспорту і більшої частини установ держсектору у всій країні.

Члени профспілок виступили проти британської влади, яка відмовилась фінансувати підвищення рівня зарплати працівникам держсектору.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У страйку задіяні сотні тисяч держслужбовців. Протестуватимуть близько 300 тисяч вчителів. Вони є найбільшою групою страйкарів в рамках більш широкої акції, в якій беруть участь 500 тисяч осіб, що є найвищим показником принаймні за останні десять років.

До протесту приєднаються співробітники берегової охорони, пошти, аеропортів, інструктори з водіння, урядовці, машиністи електропоїздів і співробітники Британського музею.

5 фото На весь екран









Крім того, за даними Sky News, страйкватимуть і співробітники швидкої допомоги. Профспілка Unison закликала британську владу підвищити оплату праці працівників швидкої допомоги. На Даунінг-стріт заявили, що інформація про страйк працівників швидкої допомоги «викликає глибоке занепокоєння».

Аналітики вважаюь, що страйки можуть мати негативний політичний вплив на уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака. Його Консервативна партія відстає від опозиційної Лейбористської партії приблизно на 25 відсоткових пунктів, і опитування показують, що громадськість вважає, що уряд погано впорався зі страйками.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про існуючу можливість прискорення допомоги, яку його країна надає українським військовим.