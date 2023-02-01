Головна Новини
search button user button menu button

Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)
У Великобританії відбувається величезний страйк робітників
фото:https://ria.ru

Наймасовіші з 2011 року страйки держслужбовців у Великій Британії можуть мати негативний політичний вплив для уряду прем'єр-міністра Ріші Сунака

У Великій Британії сьогодні, 1 лютого, проводиться наймасовіший за останні роки страйк державних службовців: вчителів, співробітників швидкої допомоги, водіїв потягів та автобусів.

Як пише Financial Times, страйк стосуватиметься роботи шкіл та університетів, порушить роботу залізничного транспорту і більшої частини установ держсектору у всій країні.

Члени профспілок  виступили проти  британської влади, яка відмовилась фінансувати підвищення рівня зарплати працівникам держсектору.

У страйку задіяні сотні тисяч держслужбовців. Протестуватимуть близько 300 тисяч вчителів. Вони є найбільшою групою страйкарів в рамках більш широкої акції, в якій беруть участь 500 тисяч осіб, що є найвищим показником принаймні за останні десять років.

До протесту приєднаються співробітники берегової охорони, пошти, аеропортів, інструктори з водіння, урядовці, машиністи електропоїздів і співробітники Британського музею.

5 фото
На весь екран

Крім того, за даними Sky News,  страйкватимуть і співробітники швидкої допомоги. Профспілка Unison закликала британську владу підвищити оплату праці працівників швидкої допомоги. На Даунінг-стріт заявили, що інформація про страйк працівників швидкої допомоги «викликає глибоке занепокоєння».

Аналітики вважаюь, що страйки можуть мати негативний політичний вплив на уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака. Його Консервативна партія відстає від опозиційної Лейбористської партії приблизно на 25 відсоткових пунктів, і опитування показують, що громадськість вважає, що уряд погано впорався зі страйками.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про існуючу можливість прискорення допомоги, яку його країна надає українським військовим.

Читайте також: 

Теги: міністр профспілка партії страйк Ріші Сунак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через маніпуляції Росії із газопостачанням країни Європи опинилися в умовах нестачі та кризи
Великобританія звинуватила Росію в економічній кризі
25 грудня, 2021, 15:50
Проєкт триватиме шість місяців
Великобританія випробує чотириденний робочий тиждень
19 сiчня, 2022, 00:32
Країни Альянсу збільшують контингент військових на тлі російської загрози
Великобританія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО
30 сiчня, 2022, 15:00
Боріс Джонсон пообіцяв додаткову партію ракет для України
Великобританія надасть Україні додатково 6 тис. ракет
24 березня, 2022, 04:33
Трасс і Сунак претендують на кабінет на Даунінг-стріт, 10
Великобританія: хто стане наступником Бориса Джонсона?
24 липня, 2022, 10:47
Британцы будут учить украинских военных
Великобритания озвучила, сколько украинских военных пройдут обучение
Сьогодні, 04:46

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
63K
Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні
26K
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
21K
Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією
14K
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)
Сьогодні, 15:45
Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)
Сьогодні, 15:10
Санкції не завада: названо європейський банк, що заробив на росіянах €2 млрд
Сьогодні, 14:26
Енергетична тривога: названо три найскладніших регіони
Сьогодні, 12:35
Споювали та ґвалтували дівчат? В організаторів вечірок проходять обшуки
Сьогодні, 11:30
До Києва прибула віце-президентка Бундестагу (фото)
Сьогодні, 10:57

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту