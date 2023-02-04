РФ включила окуповані території до свого військового округу. Розвідка пояснила, як це вплине на хід боїв

Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального штабу

Російські військові прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію

Російські військові офіційно включили окуповані території України до свого Південного військового округу. Про це інформує в Twitter міністерство оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАРС повідомило, що так звані ДНР та ЛНР, Запорізька та Херсонська області передаються під командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону.

Це слідує за січневою заявою міністра оборони Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення «самостійних угруповань військ» в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними британської розвідки, цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію.

«Однак навряд чи це вплине на кампанію – наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу», – зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські окупанти стягують війська до Маріуполя та околиць – наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку наступу.

Раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.