Удар по Дніпру, вибухи в Криму: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 23 квітня 2026 року

У Дніпрі внаслідок атаки РФ спалахнула багатоповерхівка, міністр Військово-морських сил США Джон Фелан залишив свою посаду, Трамп заявив, що не поспішає завершувати війну з Іраном, Сенат США знову провалив спробу зупинити війну з Іраном, у Криму пролунала серія вибухів.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 23 квітня:

Атака на Дніпро

Ворожий удар припав по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок влучання загорілися кілька квартир. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Дніпро зросла до семи людей, серед них – двоє дітей. За даними Дніпропетровської ОВА, поранення дістали дівчата віком 9 та 14 років. Їх госпіталізували.

Вибухи в Криму

У ніч проти 23 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох районах, зокрема в Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії.

Крім того, у Феодосії, за інформацією з мережі, зафіксовано кілька влучань по нафтобазі, після чого там спалахнула пожежа. Також повідомляється про вибухи в акваторії Севастопольської бухти.

Заява Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлює жодних дедлайнів щодо завершення війни з Іраном і не має наміру форсувати події. За його словами, адміністрація не діє з огляду на внутрішню політику, зокрема майбутні проміжні вибори.

Інші важливі новини: