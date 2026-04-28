«Якого біса?» Нардепка закликала переглянути правила економічного бронювання

glavcom.ua
Наталія Порощук
Бобровська з «Голосу» наполягає, що в нових правилах мобілізації треба переглянути критерії економічного бронювання
Соломія Бобровська цікавиться, чому спортзали і торгові центри визнаються критичними підприємствами

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос» закликала переглянути правила економічного бронювання, розкритикувавши чинний підхід уряду до визначення критичності підприємств. Про це вона наголосила у коментарі «Главкому».

Серед першочергових проблем, які треба вирішити, Бобровська називає перегляд економічного бронювання: «Бо зараз на рівні Кабміну визначена критичність підприємств і різні торгові центри чи спортзали бронюють собі людей. А якого, вибачте, біса? Ще одна величезна корупційна діра – це ВЛК. Але найголовніше, що треба зробити, – відновити довіру в суспільстві, без неї нічого не попливе».

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Зауважимо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

До слова, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. За її словами, попри успішний старт у 2024 році, зараз процес стикнувся з серйозними викликами.

Як повідомлялося, автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

Зокрема, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос» вважає, що розгляд нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді переросте у «політичну бучу».

