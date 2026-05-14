Бронювання від мобілізації стане платним? У Раді з'явився законопроєкт

Новий законопроєкт вводить обов’язкову участь в обороні для кожного, хто отримав відстрочку через роботу

Законопроєктом пропонується прийняти закон України «Про справедливе бронювання та участь у обороні»

На сайті парламенту з'явився проєкт постанови про справедливе бронювання та участь у обороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

«Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання забезпечення справедливості механізму бронювання та залучення заброньованих осіб до участі в обороні для підвищення довіри до держави, зменшення корупційних ризиків і підтримки боєздатності сил оборони України», – йдеться у пояснювальній записці.

Загальна характеристика і основні положення проєкту

Законопроєктом пропонується прийняти закон України «Про справедливе бронювання та участь у обороні», яким буде визначено, що:

Держава встановлює законом чіткі та однакові для всіх правила бронювання; категорії осіб, які мають право на бронювання, підстави для бронювання та граничні строки бронювання встановлюються виключно законом; забороняється встановлювати бронювання особи на безстроковій основі; бронювання переглядається на регулярній основі на предмет відповідності встановленим законом вимогам; заброньовані особи повинні брати участь в обороні держави одним з наступних способів: працевлаштування на об’єкті критичної інфраструктури; служба в резерві; здійснення цільових внесків на оборону; держава веде Реєстр заброньованих осіб, до якого включаються дані про всіх заброньованих осіб; персональні дані заброньованих осіб, а також інформація про заброньованих осіб, яка може вказати на об’єкт критичної інфраструктури, на

якому вони працюють, у реєстрі заброньованих осіб знеособлюється.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Зауважимо, що наприкінці березня Міністерство оборони вперше представило комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нариси свого бачення реформи мобілізації. Член комітету від «Слуги народу» Єгор Чернєв розкрив окремі деталі цієї концепції.

До слова, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Фріз проаналізувала ефективність чинного мобілізаційного законодавства та окреслила вимоги до нових ініціатив уряду. За її словами, попри успішний старт у 2024 році, зараз процес стикнувся з серйозними викликами.

Як повідомлялося, автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

Зокрема, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони Соломія Бобровська з фракції «Голос» вважає, що розгляд нового законопроєкту про мобілізацію у Верховній Раді переросте у «політичну бучу».