Українські військові дадуть гідну відсіч окупантам, запевняє Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає ймовірними спроби наступу окупантів на Одесу. При цьому він запевнив, що українське військо відповість рішуче. Відповідну заяву Буданов зробив в ефірі телемарафону.

За його словами в окупантів дійсно є в планах наступ на Одесу.

«Дурень думкою багатіє. Плани у них такі є. Плани і в нас якісь є. Що буде – покаже лише час. Як я говорив раніше, і повторюся зараз, всі наші питання вирішимо лише ми самі виключно військовим шляхом. Шляхом сили», – сказав Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що Україна має намір відновити контроль над усією територією країни.

«Нічого іншого не буде. А РФ намагатиметься чинити свої дії, оскільки вони – країна-агресор, країна-окупант. Це для них природно, але у них нічого не вийде», – завірив керівник ГУР.

Водночас генерал додав, що Росія все ще намагається досягти основної мети війни – знищити українську державність.

Нагадаємо, 21 липня повідомлялося, що західні чиновники переконані, що Росія, швидше за все, почне новий великий наступ проти України на початку наступного року.

Москви має намір захопити все південно-західне узбережжя України, відрізавши нашу країну від доступу до моря. Одеса, яку називають «перлиною Чорного моря», стала критично важливим торговельним вузлом, через який відбувається експорт українського зерна. Якщо армія Росії захопить цей порт, це підірве оборонні зусилля України і дасть Москві більший контроль над глобальними поставками продовольства.

Раніше глава МЗС РФ Лавров заявив що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі «Л/ДНР». Цілями РФ тепер стали Херсонська область та Запорізька область також.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після слів російського візаві Сергія Лаврова про зміну «географічних завдань» війни в Україні закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї. За словами Кулеби, заява голови російського МЗС свідчить про те, що країна-агресорка відкидає дипломатію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький пояснив заяви Кремля про «зміну географії» війни тим, що Кремль намагається вирішити долю окупованих територій України. Йдеться, зокрема, про Херсонську область і частину Запорізької.



