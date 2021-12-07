«Буде кривава бійня»: Резніков не вірить, що Росія здобуде перемогу в Україні
Міністр оборони попередив, що російські хлопці повернуться в трунах
Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що у разі нападу на Україну Росія не зможе здобути перемогу. Про це він заявив у коментарі CNN.
«Я не повірю, що Росія здобуде перемогу в Україні. Інша справа, що це дійсно буде кривава бійня, і російські хлопці теж повернуться в трунах», – заявив міністр, відповідаючи на запитання про те, чи вірить він у те, що Росія вторгнеться в Україну.
До слова, нардеп Рахманін розповів, чому США не дозволять Росії збройний наступ на Україну (відео).
Нагадаємо, американська розвідка виявила, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу по кількох фронтах.
Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».
Ще США переконали Євросоюз у підготовці Росією вторгнення в Україну.
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