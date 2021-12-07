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    «Буде кривава бійня»: Резніков не вірить, що Росія здобуде перемогу в Україні

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    Олексій Резніков:&nbsp;я&nbsp;не&nbsp;повірю, що&nbsp;Росія здобуде перемогу в&nbsp;Україні - «Буде кривава бійня»: Резніков не вірить, що Росія здобуде перемогу в Україні
    Олексій Резніков: я не повірю, що Росія здобуде перемогу в Україні
    фото: ВВС

    Міністр оборони попередив, що російські хлопці повернуться в трунах

    Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що у разі нападу на Україну Росія не зможе здобути перемогу. Про це він заявив у коментарі CNN.

    «Я не повірю, що Росія здобуде перемогу в Україні. Інша справа, що це дійсно буде кривава бійня, і російські хлопці теж повернуться в трунах», – заявив міністр, відповідаючи на запитання про те, чи вірить він у те, що Росія вторгнеться в Україну.

    До слова, нардеп Рахманін розповів, чому США не дозволять Росії збройний наступ на Україну (відео).

    Нагадаємо, американська розвідка виявила, що Росія планує вторгнення на територію України, і склала карту наступу по кількох фронтах.

    Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».

    Ще США переконали Євросоюз у підготовці Росією вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія міністр Міноборони війна агресія Україна Олексій Резніков
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    «Буде кривава бійня»: Резніков не вірить, що Росія здобуде перемогу в Україні