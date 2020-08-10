Вибори у Білорусі: ЄС засудив насильство і закликав до чесного підрахунку голосів



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У Білорусі тривають масштабні протести

У ЄС попередили, що пильно стежать за подіями у Білорусі

Євросоюз засудив застосування сили до учасників протестів у Білорусі та закликав до чесного підрахунку голосів.

Про це йдеться у спільній заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля та єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї.

Вони зазначають, що ніч після виборів позначилася непропорційним і неприпустимим застосуванням владою сили щодо мирних протестувальників, внаслідок чого, як повідомлялося, є один загиблий і багато людей отримали поранення.

«Ми засуджуємо насильство та закликаємо негайно звільнити усіх, хто був затриманий минулої ночі. Влада Білорусі має забезпечити повагу до фундаментального права на мирні зібрання.

Після безпрецедентної мобілізації задля вільних демократичних виборів, народ Білорусі очікує, що їхні голоси будуть ретельно підраховані. Критично важливо, щоб Центрвиборчком опублікував результати, які відображають вибір білоруського народу», - зазначають у заяві.

Боррель та Варгеї додають, що гарантувати стабільність та суверенітет Білорусі можливо лише поважаючи права людини та стандарти вільних і чесних виборів.

«Ми продовжимо пильно стежити за розвитком подій, щоб визначити, якою має бути подальша реакція ЄС та наші відносини з Білоруссю», - підсумовують вони.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції протесту. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбулися і в інших містах Білорусі.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство. Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Як відомо, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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