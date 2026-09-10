Через удар пошкоджена будівля Суспільного у Кривому Розі

У приміщенні вибиті вікна та пошкоджені меблі

Унаслідок російської атаки на Кривий Ріг у ніч проти 10 вересня пошкоджена будівля Суспільного мовника. Про це повідомило Суспільне Дніпро, передає «Главком».

За попередніми підрахунками, удар спричинив значні пошкодження будівлі. У приміщенні вибито понад 50 вікон та пошкоджено меблі.

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Російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками Фото: Суспільне Дніпро

Російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. За даними міської влади, удари зафіксували на п’яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах.

Через атаку в місті виникли пожежі. Загоряння сталися, зокрема, на територіях житлових будинків, закладів освіти та бізнесу. На кількох локаціях рятувальники проводили роботи з ліквідації наслідків удару.

Також відомо про постраждалих. Спочатку міська влада повідомляла про двох поранених, однак згодом кількість зросла до п’яти. Двоє чоловіків були госпіталізовані: 42-річний перебував у важкому стані, 41-річний – у стані середньої тяжкості. Медики надавали їм необхідну допомогу.

Внаслідок російської атаки пошкоджено багато приватних та багатоповерхових будинків, а також заклади освіти, культури та підприємства.

У місті проводили аварійно-рятувальні роботи. Для мешканців Центрально-Міського району влада розгорнула штаб допомоги, де людям мали надавати будівельні матеріали та допомагати оформлювати заяви на міську допомогу. До ліквідації наслідків залучили комунальні бригади.

Раніше Кривий Ріг уже зазнавав масштабних російських атак. Минулого місяця російські війська вдарили по торговому центру міста. Тоді загинули п’ятеро людей, ще понад 50 постраждали. 15 серпня росіяни також завдали ракетного удару по Кривому Рогу, після якого в місті виникла пожежа, були перебої з електропостачанням і постраждали люди.