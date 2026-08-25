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Удар по ТЦ у Кривому Розі: рятувальники завершили пошукові роботи (фото)

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Удар по ТЦ у Кривому Розі: рятувальники завершили пошукові роботи (фото)
До проведення робіт залучали майже дві сотні надзвичайників
Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки загинули 16 людей. Ще 136 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них 26 дітей

У Кривому Розі на Дніпропетровщині надзвичайники повністю завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в торговельний центр, повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Під час операції фахівці обстежили всю територію об'єкта та розібрали близько п'яти тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій. Загалом із місця події вивезли приблизно 1230 тонн будівельних уламків.

Унаслідок російської атаки загинули 16 людей. Ще 136 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них 26 дітей.

Масштабна рятувальна операція об'єднала сили фахівців із багатьох регіонів країни. До проведення робіт залучали майже дві сотні надзвичайників та понад 40 одиниць спеціальної і важкої інженерної техніки. Разом із місцевими підрозділами працювали рятувальники, які прибули із Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Одеської, Черкаської, Харківської та Кіровоградської областей.

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Фото: ДСНС

Нагадаємо, ввечері 21 серпня російські окупанти вдарили по торговельно-розважальному комплексу «Сонячна галерея» у Кривому Розі. Атака відбулася у дві хвилі: приблизно через пів години після першого влучання та початку пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, які прибули на місце.

Патрульна поліція оприлюднила кадри з бодікамер правоохоронців, які одними з перших прибули на місце російського удару по торговельному центру. На відео зафіксовані перші хвилини після влучання, евакуація та надання допомоги постраждалим. 

Також правоохоронці повідомили про підозру директору одного із супермаркетів у торговельному центрі, який продовжував працювати під час повітряної тривоги. Слідство перевіряє можливу службову недбалість посадовців компанії-власника ТРЦ та підприємств-орендарів. 

Теги: рятувальники ДСНС дрон Кривий Ріг Дніпропетровщина

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